Ford Territory estreia com recorde de vendas em agosto SUV médio ficou longe dos líderes mas número de unidades surpreendeu a própria marca Autos Carros|Marcos Camargo Jr 02/09/2025 - 18h21

Ford Territory 02.09.2025

O novo Ford Territory fechou seu primeiro mês completo de vendas no Brasil com 1.228 unidades emplacadas, consolidando-se como o segundo modelo mais vendido da marca, atrás apenas da Ranger. O desempenho representa um crescimento de 34% em relação a julho e de 35% no acumulado de janeiro a agosto.

Ford Territory 02.09.2025

O Territory não ficou entre os líderes já que o segmento tem produtos como Toyota Corolla Cross (7.737 unidades), Jeep Compass (4.717 unidades) e Caoa Chery Tiggo 7 (3.541 unidades) que venderam bem no mês passado. Ainda assim, o número é importante já que a Ford nunca esteve entre as primeiras posições neste segmento e atua com um produto importado.

Ford Territory 02.09.2025

A linha 2026, lançada em julho, trouxe mudanças no design e no pacote de equipamentos de conveniência e segurança, mantendo o preço sugerido de R$ 215.000, fator que ajudou a impulsionar as vendas de acordo com a Ford. O novo Territory trouxe consigo design modificado, novas telas e bancos com aquecimento e resfriamento e motor mais eficiente.

A Ranger também teve bom desempenho em agosto, com 2.755 unidades vendidas e participação de 24,8% no segmento, além de 21.836 unidades acumuladas em 2025, alta de cerca de 20% frente ao ano passado.

Ford Territory 02.09.2025

Vendas da Ford em agosto de 2025 No total, a Ford registrou 5.413 unidades vendidas em agosto e 33.793 veículos emplacados no acumulado do ano, crescimento de 18,3% em relação ao mesmo período de 2024, acima da média da indústria, que avançou 3,2%.

