Ford vai completar 60 anos do Mustang: veja os principais modelos Esportivo mais vendido do mundo já foi anunciado na sétima geração para o mercado brasileiro

Alto contraste

A+

A-

A Ford está preparando uma versão especial de 60 anos do Mustang. Ela deve ser apresentada no dia 17 de abril, data em que o clássico da Ford celebra seis décadas de produção ininterrupta. Em sua sétima geração, o Mustang ainda é o carro esportivo mais vendido do mundo. Vamos relembrar os principais modelos do Mustang ao longo das últimas décadas.

LANÇAMENTO OFICIAL FORD MUSTANG GT: confirmado para o Brasil em 2024 e eu já vi de perto! Veja o vídeo!

Seu conceito foi definido por Lee Iacocca, um dos gênios da indústria de Detroit, que conduziu sob o comando de Henri Ford II, um carro que deveria ser compacto, acessível, esportivo e desejado. Ford queria que esse carro atendesse aos jovens baby boomers, que nasceram a partir de 1945 nos Estados Unidos, filhos de ex-soldados da II Guerra. Era um universo imenso de consumidores.

O desenho do Mustang foi derivado de um segundo conceito feito por Joe Oros, L. David Ash e Gale Halderman. O Mustang usava a base de um carro barato que era o Falcon mas que não trazia o apelo de esportividade que o novo carro traria consigo.

Publicidade

Seu lançamento foi grandioso no Salão de Nova Iorque e no primeiro dia 22 mil unidades foram encomendadas e nos primeiros quatro meses já seriam 680 mil pedidos. O carro estava destinado a ser um sucesso e a Ford construiu uma fábrica só para produzi-lo.

A primeira geração consolidou o Mustang. Ele tinha preço a partir de US$ 2,5 mil na época com motor 2,8 litros seis cilindros de 101cv e havia outro 3,3 litros de 116cv. Também estava disponível o V8 260 de 4,3 litros e 164cv, o 289 V8 de 210cv e um outro com carburador esportivo para 220cv. Com um pacote de desempenho extra o Mustang já chegava a 270cv. Era um sucesso.

Publicidade

No fim dos anos 1960 o Mustang ganhava novas versões, a linha Shelby era incorporada ao portfólio e nos anos 1970 o carro da Ford teria novas versões como o Boss e o Mach 1. Até que a partir da crise do Petróleo, a Ford tirou da gaveta um dos seus projetos de carro compacto para lançar do Mustang de segunda geração.

Esse carro não foi um sucesso pois era baseado no Ford Pinto, que emprestava a carroceria ao Mustang que tinha melhor acabamento, mais itens de série e mais economia pois usava motores pequenos como o quatro cilindros 2,3 litros de 88cv e o V6 2,8 litros. O V8 302 voltou só em 1975 com 122cv e mesmo com as versões Cobra II e Stallion o Mustang havia perdido sua alma esportiva.

Publicidade

Em 1978 foi apresentada a terceira geração. Era baseada na plataforma compacta Fox e o Mustang ficaria com essa base moderna porém pequena até o ano de 1993. Os motores eram os mesmos da geração anterior porém com um pouco mais de potência e houve ainda uma versão 2,3 litros com turbocompressor de pouco sucesso com 131cv. A Ford trabalhou como possível a terceira geração e melhorou a eficiência dos motores V8 e quatro cilindros trazendo inovações como injeção eletrônica, novas versões conversíveis e novidades como o airbag surgiram em 1990.

A quarta geração foi um renascimento para o Mustang e veio para a linha 1994. Era um carro arredondado, maior, com rodas aro 17, novos motores e muita esportitvidade. Curiosamente plataforma era a mesma de 1979 mas com quase 70% das peças novas. Entre os motores havia o V6 3,8 litros de 145cv e o V8 302 de 215cv. Foi uma geração muito bem sucedida com versões como a SVT Cobra com motor V8 4,6 litros de 305cv. O Mach 1 voltou em 2002 com 300cv e o SVT Cobra dessa época tinha 390cv.

Em 2003 foi apresentada a quinta geração que representou mais uma "volta às origens" com os 40 anos do Mustang. Era um carro de linhas mais quadradas, uma nova geração totalmente nova e mais rígida além de mais segura. O Mustang básico tinha motor V6 4,0 litros de 204cv e 32kgfm enquanto o V8 era um 4,6 litros de 300 ou 304cv.

Aos poucos o Shelby ia voltando chegando com versões interessantes como a KR de 547cv e 70kgfm de torque graças à preparação no motor V8. Mas a concorrência se mexia e a GM trabalhava na volta do Camaro e a Chrysler no retorno do Challenger para o final da década. A Ford lançou inúmeras versões especiais do Mustang e se mantinha à frente. Essa geração ficou até 2014 quando outras novidades vieram.

A sexta geração do Ford Mustang era mais tecnológica e foi apresentada há dez anos. Trazia multimídia Ford Sync, chave presencial, sistema de som premium, controle de distância do carro à frente entre outras novidades deixavam o Mustang mais aprazível ao volante. Tão aprazível que voltava a ter motor quatro cilindros que era o 2,3 litros turbo Ecoboost com injeção direta mas com 309cv, além do V6 de 304cv, o V8 5,0 litros de 425cv e as séries especiais como o Roush, o consolidado GT, Laguna Seca, Boss e tantos outros.

Essa geração marcou a estreia do Mustang oficialmente nas concessionárias em 2019 com a versão GT Performance respondendo aos fãs da marca que desejavam comprar o esportivo na concessionária e não em importadores independentes.

A sétima geração do Mustang chegou em 2023 aos Estados Unidos com boas notícias como a manutenção do V8 Coyote de 488cv enquanto o Mustang Mach-E elétrico feito com outra plataforma e outra proposta, segue em paralelo usando o nome de um esportivo lendário.