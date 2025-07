Frio pode danificar pintura do carro: veja como evitar prejuízos Orvalho, geada e produtos inadequados de limpeza estão entre os principais vilões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

Durante o inverno, a pintura automotiva exige cuidados especiais. A exposição frequente ao sereno, à sujeira acumulada e, em algumas regiões, pode ser catastrófica para a pintura do carro. Apesar da tecnologia aplicada à pintura nos carros de hoje, componentes naturais como a geada pode causar manchas, perda de brilho e até microfissuras no verniz, afetando diretamente a aparência do veículo e gerando custos com reparos estéticos.

De acordo com a Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), a procura por serviços de repintura automotiva cresceu 3,6% em 2025, reflexo da maior atenção com carros usados e da necessidade de correção de danos acumulados por falta de cuidados diários.

1. Use produtos adequados na lavagem

A limpeza da carroceria deve ser feita com sabão de pH neutro. Substâncias abrasivas como gasolina, álcool e solventes devem ser evitadas. Em casos de sujeiras agressivas, como fezes de aves, a remoção imediata com água e pano seco é essencial para evitar corrosão da pintura.

‌



2. Evite o polimento excessivo

Apesar de ser associado à conservação, o polimento frequente pode comprometer a camada de verniz. Isso vale inclusive para veículos de cores claras, como destaca o especialista da PPG.

‌



Vale lembrar que para o dia a dia vale a pena usar cera não abrasiva (à base d´água) e carnaúba que repõe a camada de proteção. O brilho deve ser feito com uma flanela de microfibra.

3. Proteja o carro do sereno e da geada

‌



Durante frentes frias, a exposição ao frio intenso pode gerar manchas e trincas superficiais. A orientação é manter o carro em garagem coberta ou utilizar capas automotivas, desde que aplicadas com o veículo limpo e seco. Poeira ou umidade sob a capa podem provocar riscos.

Se não for possível guardar o veículo em local fechado o ideal é lavar com água de alta pressão ou mesmo mangueira removendo o orvalho e outras sujidades. Deixar o orvalho secar na pintura é danoso a longo prazo.

4. Em caso de danos, procure oficinas especializadas

Para reparos, a recomendação é buscar profissionais qualificados, que utilizem tecnologias mais modernas, como tintas base água ou alto sólidos, mais resistentes e com melhor acabamento.

2023 de carro novo: descontos em seminovos podem chegar a R$ 32 mil Edital Concursos Brasil

5. Após repintura, respeite o tempo de cura

Veículos que passaram por pintura recente não devem ser lavados em máquinas automáticas por pelo menos 30 dias. A aplicação de cera só é recomendada após 90 dias, quando o verniz já estará totalmente seco.

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais Freepik/Reprodução

A adoção dessas práticas pode evitar desgastes prematuros e garantir a durabilidade da pintura mesmo nas condições mais severas do inverno.

