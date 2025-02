Futuros carros da Stellantis terão sistema autônomo Plataforma STLA irá incorporar sistema de condução autônoma “AutoDrive 1.0” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/02/2025 - 17h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Stellantis/Reprodução

O grupo Stellantis confirmou hoje que carros da plataforma STLA irão incorporar um novo sistema de condução autônoma, chamado de “STLA AutoDrive 1.0”. O sistema possui certificação de automação nível 3 até 60 km/h, o que significa que se as condições de tráfego e clima estiverem favoráveis, o motorista pode soltar o volante e realizar outras tarefas, como assistir filmes ou ler um livro. Sem especificar modelos ou quando o sistema estará disponível se trata de um novo passo para os futuros veículos da marca especialmente os que usam essa plataforma como o novo Jeep Compass e os esportivos da linha Dodge.

Já para velocidades mais altas, o STLA AutoDrive oferece as funções de controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e centralização de faixa nos modos nível 2, com o motorista segurando o volante, e nível 2+, com o motorista olhando a estrada, mas sem segurar o volante.

Stellantis/Reprodução

“Ajudar os motoristas a fazer o melhor uso do seu tempo é uma prioridade”, disse Ned Curic, Stellantis Chief Engineering and Technology Officer. “Ao lidar com tarefas rotineiras de direção, o STLA AutoDrive aprimorará a experiência de direção, tornando o tempo ao volante mais eficiente e agradável.”, completa.

‌



Segundo a Stellantis, o sistema foi desenvolvimento especialmente para as situações de trânsito pesado, ideal para áreas urbanas densamente ocupadas. Quando o STLA AutoDrive reconhece que as condições foram atendidas, uma notificação surge para o condutor e é possível ativá-lo por meio de um botão físico.

‌



Para assegurar a confiabilidade do sistema, uma série de sensores de alta precisão registram diversos dados do ambiente, além de possuírem limpadores integrados nos sensores principais para permitir uma leitura correta. Também, é possível realizar atualizações OVA em nuvem, possibilitando a melhoria contínua do seu comportamento.

‌



O STLA AutoDrive poderá ser atualizado futuramente para possibilitar seu uso em velocidades de até 95 km/h, segundo a Stellantis. Além disso, esse sistema já está pronto para equipar novos veículos do grupo no mercado global, aumentando o conforto e segurança para os motoristas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.