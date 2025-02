Geely registra sedã que pode ser feito no Brasil para brigar com BYD Han Produto da Geely terá um inédito sistema chamado NordThor EM-P system Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/02/2025 - 21h00 (Atualizado em 19/02/2025 - 21h00 ) twitter

Geely/Reprodução

Nesta semana a Geely e a Renault anunciaram uma parceria que unirá as duas marcas oferecendo espaço para o grupo chinês iniciar a fabricação de veículos no Paraná. Enquanto isso, na China, a Geely, que atua como “marca própria” e ao mesmo tempo com marcas como Zeekr, Link &Co., Volvo, Smart e Polestar, registrou mais um produto: o sedã Galaxy Starshine 8 PHEV.

Geely/Reprodução

Na China o BYD Han é vendido também com opção híbrida e aqui apenas elétrico. O produto da Geely terá um inédito sistema chamado NordThor EM-P system.

O Geely Galaxy tem 5,01m de comprimento, 1,91m de largura e 1,48m de altura com entre eixos generoso de 2,92m. É um porte um pouco menor que do Han mas bem alinhado ao seu concorrente. Pesa entre 1.908 e 1.950kg e usa rodas aro 18 ou 19 conforme a versão.

‌



Geely/Reprodução

Com linhas aerodinâmicas o Geely Galaxy tem formas arredondadas e com farois e lanternas afilados com perfil moderno. Por dentro tem telas de alta resolução, radar do tipo Lidar para um controle de pilotagem autônoma completo e segue o conceito de Flyme Auto smart cockpit que integra os sistemas do carro da condução ao entretenimento.

Geely/Reprodução

Ainda sem preço definido o sedã da Geely tem motor 1.5 de 161cv turbo (sob código BHE15-BFZ) combinado com um motor elétrico de 215cv e alimentado por baterias CATL com 18 e 27kwh de capacidade com autonomia elétrica de 104 a 161km no ciclo chinês.

‌



As formas do carro foram registradas no Ministério da Ciência e INformação da China (MIT) e deve estrear no Salão de Shangai em abril. Ceramente será um dos concorrentes que a Geely terá para a BYD e outras marcas na China além é claro de se tornar um dos candidatos a ganhar produção nacional em parceria com a Renault quando as operações começarem por aqui.

‌



