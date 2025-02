Carro da Zeekr que recarrega de 10 a 80% em 9 minutos pode ser lançado no Brasil Zeekr 7X é mais rápido do que o Porsche Taycan com sistema de carga equivalente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/02/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zeekr/Divulgação

O Zeekr 7X é um dos novos SUV elétricos recém apresentados na China com sistema de carga aprimorado. Como prova de um avanço extraordinário da eletrificação está o novo sistema Golden Battery que permite sair dos 10 aos 80% de carga em um intervalo de 9 minutos e 45 segundos.

Zeekr/Divulgação

A bateria é do tipo LPF (lítio ferro fosfato) com taxa de carga de 5,5C sendo cinco vezes mais rápido do que o sistema atual. A arquitetura eletrônica é de 800v como em veículos Premium elétricos de alta performance.

Zeekr/Divulgação

O Zeekr 7X chega a ser mais rápido do que o Porsche Taycan que leva 18 minutos para a mesma recarga mesmo em alta potência.

‌



Zeekr/Divulgação

Para o mercado chinês o Zeekr 7X está disponível com 75kwh para 615km de autonomia no ciclo chinês CLTC e também um pack de 100kw para 780km de autonomia também no mesmo ciclo de carga. Porém a bateria com mais potência usa sistema Nmc (Níquel Manganês e Cobalto

‌



A Zeekr já está dando seus primeiros passos no país com os primeiros pontos de venda e a oferta dos modelos Zeekr 007 e Zeekr X.

‌



Zeekr X: JÁ ANDEI NO NOVO elétrico de 422cv da NOVA MARCA que chega ao Brasil este ano! VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.