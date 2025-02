Geely vai produzir carros híbridos e elétricos na fábrica da Renault Grupo chinês estará presente com modelos híbridos e elétricos no Brasil fabricados no Paraná Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/02/2025 - 17h05 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h05 ) twitter

A Renault e a Geely anunciaram hoje acordo para produzir carros híbridos e elétricos na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. O acordo que não teve termos financeiros divulgados vai aproximar a Renault da Zhejiang Geely Holding Group Co., que congrega várias marcas e também vai atuar no Brasil com sua marca própria tal qual ocorre na China.

Luca de Meo, CEO do Renault Group, comentou sobre o acordo. “A Renault Group e a Geely já têm um histórico considerável de parcerias: lançamos de forma bem-sucedida uma joint venture na Coreia do Sul e, com a Horse, criamos a líder mundial de tecnologias de grupos motopropulsores. Juntos, construímos uma relação de trabalho eficaz, com confiança. São grandes diferenciais que queremos potencializar hoje, com esta nova cooperação no Brasil. Ela permitirá a consolidação de nossa presença industrial no estado do Paraná e fortalecer ainda mais a posição da marca Renault neste mercado-chave”.

Já Eric Li, Chairman do Geely Holding Group, disse: “A cooperação da Geely com a Renault é parte de seu compromisso de trabalhar com parceiros globais na transformação e melhoria da indústria, com foco na sustentabilidade. A relação da Geely com a Renault está evoluindo, desde a Coreia do Sul até os motores globais e, agora no Brasil. Ao trabalhar juntos, nos beneficiamos mutuamente de sinergias compartilhadas e eficiências aprimoradas, para criar ainda mais valor para os nossos consumidores em todo o mundo”.

Além de produzir os modelos chineses no Paraná, a Renault também venderá os veículos em sua própria rede de concessionários com uma “separação física” mas compartilhando a estrutura.

Relação já consolidada

A Renault e a Geely são sócias na joint-venture Hoser, que produz os motores 1.3 litro turbo do Duster e Oroch, assim como o 1.0 litro turbo do Kardian. As duas marcas também contam com uma joint venture na Coreia do Sul, onde a Geely tem 34% das ações da Renault. Inclusive, foi através desse acordo que gerou o Grand Koleos e o Volvo XC40.

A Geely já vem testando produtos como Galaxy E5 e Starship 7. A Geely controla marcas como Volvo Car AB e a Polestar Automotive Holding UK Plc e também é a dona da Zeekr, Link & Co., Smart (em parceria com a Mercedes) e Lotus. A Zeekr já atua no Brasil mas de forma independente da Geely.

