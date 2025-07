Geely testa concorrente do Dolphin no Brasil Geome Xingyuan é um pouco maior que o BYD, custa menos na China e é mais espaçoso Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geome Xingyuan PlacaVerde/Instagram/@placaverde

Depois de anunciar a parceria com a Renault, o grupo Geely já marcou o lançamento do EX5 para julho mas próximo à fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, o compacto Geome Xingyuan já circula em testes. Concorrente direto do BYD Dolphin na China, o Geome alcançou 200.000 unidades produzidas no mercado chinês.

Geome Xingyuan PlacaVerde/Instagram/@placaverde

O flagra foi registrado pelo Placa Verde no Instagram para não deixar dúvida que se trata do compacto chinês Geométrico Xingyuan.

O carro tem o design circular dos carros da Geely com faróis nas extremidades e pára-choque liso, puxador de porta oculto e um desenho bem limpo como um todo. Mede 4,13m de comprimento, 1,80m de largura e 1,57m de altura com 2,65m de entre eixos. O porte é similar ao do BYD Dolphin Mini que é seu grande concorrente mas é um bem maior que o rival e tem porte de Dolphin. Mas o preço é ainda menor.

‌



Geely/Divulgação

O Geely tem motor elétrico de alimentado por bateria CATL de 58kwh que rende 310km no ciclo CLTC ou 85kwh com 410km de autonomia.

Geely/Divulgação

Por dentro o carro tem painel digital de 8,8” e uma multimídia ampla de 14,6” com sistema Flyme Auto OS. A versão mais completa acrescenta câmera 540°, bancos aquecidos, carregador de celular sem fio e até controle dr modos de condução.

‌



Geely/Divulgação

Ainda é cedo para especularmos preços mas na China o Geely Geome custa a partir de US$ 10 mil, cerca de R$ 55 mil. Se calcularmos imposto e a média dos preços dos carros chineses por aqui devemos imaginar algo em torno de R$ 110 mil o que seria bem competitivo. Mas até o lançamento muita coisa pode acontecer.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.