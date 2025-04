GM confirma Spark EUV em versão única para o Brasil Em vídeo nas redes sociais, diretora destaca funcionalidades do futuro lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/04/2025 - 11h30 (Atualizado em 14/04/2025 - 11h33 ) twitter

Chevrolet/Reprodução

A General Motors confirmou hoje que o SUV compacto e elétrico Spark EUV será oferecido em versão única no Brasil. Em uma postagem na rede social Linkedin, a diretora de Marketing de Produto Paula Saiani destaca as funcionalidades do futuro lançamento.

Chevrolet/Reprodução

A GM apela para a versatilidade, cores inéditas (azul-claro, preto e amarelo foram confirmadas) e pelo perfil visual do SUV compacto chinês. Itens como câmera 360 também aparecem no vídeo.

Chevrolet/Reprodução

“O Spark será comercializado no país em versão única de acabamento, a Activ, que reforça o apelo aventureiro e marcante. Tudo numa combinação específica para atender as preferências do consumidor local”, revela Paula Saiani.

Chevrolet/Reprodução

O Spark EUV é um dos cinco lançamentos da GM previstos para esse ano no mercado nacional. Em oturos países o SUV compacto tem motor de 101cv com 18kwh e bateria de 42kwh LFP que rende 360 km pelo ciclo NEDC ou 298 km pelo padrão WLTP. O motor é o mesmo Baojun Yep Plus, até por se tratar do mesmo carro com a diferença do emblema Chevrolet.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O SUV elétrico da GM tem 3,99 m de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, com um motor elétrico 101cv (75 kW) com até 360km de autonomia no ciclo NEDC e velocidade máxima de 150 km/h.

Chevrolet/divulgação

Por dentro há duas telas de 10,2”, sistema de câmeras 360° e o Baojun Yep Plus traz sistema operacional KiOS e pacote ADAS desenvolvido pela DJI (LingXi). Há duas telas de 10,2”, sistema de câmeras 360° e o Baojun Yep Plus traz sistema operacional KiOS e pacote ADAS desenvolvido pela DJI (LingXi). Apesar da pré-divulgação, a data de lançamento não foi confirmada.

