GM e Hyundai vão desenvolver cinco veículos em conjunto para Américas e EUA Acordo prevê desenvolvimento de novos compactos, SUVs e picapes que chegam a partir de 2028 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2025 - 10h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GM e Hyundai vão desenvolver cinco veículos em conjunto para Américas e EUA Chevrolet/Divulgação

A General Motors e a Hyundai Motor Company anunciaram o desenvolvimento conjunto de cinco novos veículos a partir de 2028, com foco nos mercados da América Central, América do Sul e América do Norte. A parceria inclui quatro modelos compactos — um SUV, um carro de passeio, uma picape e uma picape média — além de uma van elétrica comercial para os EUA.

GM e Hyundai vão desenvolver cinco veículos em conjunto para Américas e EUA Hyundai/Divulgação

A previsão é de que os modelos sul-americanos comecem a ser produzidos em 2028. Os veículos utilizarão plataformas compartilhadas, com motorização flexível (combustão ou híbrido), mas com design exclusivo para cada marca. A GM será responsável pela plataforma da picape média, enquanto a Hyundai liderará o desenvolvimento dos modelos compactos e da van elétrica, também com estreia prevista para 2028.A expectativa das empresas é alcançar mais de 800 mil unidades vendidas por ano após a escalada total de produção. A parceria também prevê iniciativas conjuntas em compras, logística, matérias-primas e uso de aço com baixa emissão de carbono.

Novos modelos GM e Hyundai Com a expertise de cada marca os novos Tracker e Onix podem ser baseados na plataforma Hyundai enquanto as novas S10 (picape) e Montana (monobloco) podem dar base para utilitários da linha Hyundai.

‌



GM e Hyundai vão desenvolver cinco veículos em conjunto para Américas e EUA Hyundai/Divulgação

“Por meio dessa parceria, GM e Hyundai trarão mais opções aos consumidores, com maior agilidade e menor custo”, afirmou Shilpan Amin, vice-presidente sênior da GM e líder global de compras e cadeia de suprimentos.

GM e Hyundai vão desenvolver cinco veículos em conjunto para Américas e EUA Hyundai/Divulgação

Ainda se sabe pouco sobre os projetos compartilhados mas o primeiro modelo deve chegar ao mercado em 2028, dentro de pouco menos de três anos, agilizando o desenvolvimento conjunto entre a General Motors e Hyundai.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.