GM terá novo Bolt que será uma reedição do antigo para reduzir custos Compacto elétrico saiu de linha há quase dois anos sem deixar sucessor Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/07/2025 - 20h00

Flagra Bolt Elétrico GM Authority/Reprodução

A General Motors está avançando na eletrificação, mas o segmento de veículos de entrada segue carente com a saída do Bolt e Bolt EUV. Porém, a GM tem focado apenas nos produtos baseados na plataforma BEV4 que permite a construção de modelos grandes como SUVs e picapes. Mas um flagra indica uma mudança radical nessa estratégia. A GM está trabalhando em uma nova versão do Bolt e não uma nova geração, usando a plataforma Ultium BEV3.

Flagra Bolt Elétrico GM Authority/Reprodução

O carro em si é igual ao que saiu de linha com a promessa da chegada de um novo modelo. Porém os custos em alta, os resultados de perda divulgados recentemente e a necessidade de estar no segmento de entrada pode ter feito a engenharia de Detroit mudar de rumo.

Flagra Bolt Elétrico GM Authority/Reprodução

E o Bolt venda bem considerando um segmento mais restrito. Em 2022 38.000 unidades do compacto foram vendidas e em 2023 quando saiu de linha um total de 70 mil unidades foram produzidas. Agora a GM prepara novidades para o compacto que será na prática ele mesmo com mudanças e possíveis avanços em motorização e aproveitamento das baterias.

Chevrolet Bolt Marcos Camargo Jr. 24.07.2025

Nos EUA a GM não pode usar a estratégia de outros mercados que é trazer modelos de marcas como Baojun e Wuling a um preço mais reduzido em função do protecionismo e das sobretaxações impostas pela administração de Donald Trump.

Chevrolet Bolt Marcos Camargo Jr. 24.07.2025

