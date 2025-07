GM, VW, Stellantis e Toyota cobram governo sobre carros chineses montados no Brasil Grupo quer impedir taxa de 10% sobre carros sem percentual de produção nacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h00 ) twitter

Quatro grandes grupos de fabricantes instalados no Brasil representando ao todo oito marcas enviaram ao governo federal, uma carta endereçada diretamente ao presidente Lula, uma reivindicação pelo que chamam de uma competição igual entre empresas instaladas no país. A carta é assinada por quatro altos executivos que pedem providência do governo para evitar que grupos empresariais montem veículos sem produção nacional em troca de impostos reduzidos.

A carta tem a assinatura da General Motors, Toyota, Volkswagen e Stellantis que produz veículos de cinco marcas (Fiat, Jeep, RAM, Peugeot e Citroën) e menciona o risco do compromisso de R$ 180 bilhões em investimentos no Brasil.

Fábrica da Jeep, em Goiana Folha de Pernambuco

O grupo de marcas quer evitar que o governo ceda a empresas como a BYD que está pleiteando uma alíquota reduzida em 10% para montar veículos em regime semidesmontados (SKD) e desmontados (CKD). A BYD pediu o regime especial ao Comitê Executivo de Gestão, da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) que fará uma reunião dia 30 de julho para decidir a questão.

Volkswagen vai fabricar carros elétricos no México a partir de 2026 Volkswagen/Divulgação

Apesar do pedido, não só a BYD seria beneficiada com a medida mas diversos grupos chineses. Marcas como GAC, OMODA & Jaecoo, e Zeekr/Lynk&Co buscam meios de viabilizar a montagem dos seus veículos para evitar as taxas impostas pelo governo federal que chegarão a 35% em 2028.

Vitor Lima 19.05.2025

Confira o conteúdo da carta da íntegra

“É nosso dever alertar, Senhor Presidente, que esse cicio virtuoso de fortalecimento da industria nacional está sendo colocado em risco e sofrerá forte abalo se for aprovado o incentivo à importação de veículos desmontados para serem acabados no país.

Ao contrário do que querem fazer crer, a importação de conjuntos de partes e peças não será uma etapa de transição para um novo modelo de industrialização, mas representará um padrão operacional que tenderá a se consolidar e prevalecer, reduzindo a abrangência do processo produtivo nacional e, consequentemente, o valor agregado e o nível’e geração de empregos.

Por uma questão de isonomia e busca de competitividade, essa prática deletéria pode disseminar-se em toda a indústria, afetando diretamente a demanda de autopeças e de mão de obra. Seria uma forte involução, que em nada contribuiria para o nível tecnológico de nossa indústria, para a inovação ou para a engenharia nacional. Representaria, na verdade, um legado de desemprego, desequilíbrio da balança comercial e dependência tecnológica”

