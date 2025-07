Toyota vai deixar de produzir o Corolla em Indaiatuba no próximo ano: entenda Sedã médio será renovado no próximo ano e linha antiga, que é de 1997, será desativada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 09h00 ) twitter

Toyota fábrica de Indaiatuba Toyota/Divulgação

A Toyota está se preparando para uma mudança radical dentro do seu plano de investimentos de R$ 11 bilhões para os próximos cinco anos. A marca está ampliando a produção em Sorocaba e construindo uma nova fábrica onde já são feitos a linha Corolla Cross, Yaris e começa a fabricar também o Yaris Cross. Por isso, em breve a fábrica de Indaiatuba será desativada até o fim do ano que vem.

Toyota fábrica de Indaiatuba Toyota/Divulgação

A decisão foi tomada em função da vida útil da fábrica de Indaiatuba que foi inaugurada em 1997. Processos mais modernos de estamparia, montagem e pintura exigiriam um grande investimento neste parque que está perto de completar 20 anos.

Toyota fábrica Toyota Divulgação

A Toyota irá concentrar sua produção toda em Sorocaba e por isso está erguendo uma segunda unidade com 160 mil m2 para produzir o novo Corolla e também outro veículo. Dentro dos planos da marca que são sempre guardados às sete chaves, há uma picape média e híbrida que poderá ser uma futura concorrente para a Fiat Toro, Ford Maverick e RAM Rampage.

Toyota fábrica de Indaiatuba Toyota/Divulgação

A Toyota já contratou novos funcionários que estão em processo de treinamento e a ideia é fazer uma transição. Enquanto desativa a produção de Indaiatuba começa a operar a linha em Sorocaba aos poucos. Parte dos funcionários da antiga fábrica também será aproveitada na nova unidade sorocabana.

