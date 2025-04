BYD começa a produzir Dolphin Mini em junho Elétrico será reestilizado e estreia em breve com produção em Camaçari Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD/Divulgação

A BYD confirmou ontem em uma coletiva de imprensa que a produção nacional da marca em Camaçari começa em junho com o Dolphin Mini em SKD/CKD. A informação é da própria Stella Li, vice-Presidente Global da BYD.

BYD/Divulgação Picasa

Após alguns atrasos em relação ao cronograma inicial, a produção na fábrica baiana começa em breve pelo elétrico Dolphin Mini que deve passar por uma leve reestilização. A executiva também disse que o Dolphin recém apresentado em Xangai deve ser a versão feita em Camaçari.

Marcos Camargo Jr. 14.09.2024 Marcos Camargo Jr. 14.09.2024

A BYD também mostrou no Salão novidades como o Seal 07 DMi e elétrico, que são um SUV híbrido e outro elétrico baseados no Seal mas essas estreias ainda não foram confirmadas.

‌



Marcos Camargo Jr. 14.09.2024 Marcos Camargo Jr. 14.09.2024

O R7-Autos Carros havia apurado ano passado que o DENZA Z9 GT seria o primeiro modelo da marca de luxo comercializado por aqui. Sob a mesma bandeira também virá o DENZA B5 que é o Fang Cheng Bao Leopard 5 híbrido plugin. O primeiro lote do SUV já está no Brasil.

BYD Dolphin MINI pode ser seu primeiro carro elétrico? VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.