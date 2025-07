Governo anuncia IPI zero para carros eficientes produzidos no país Marcas já anunciam redução nos preços; Volkswagen se adianta e lança campanha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produção Volkswagen Volkswagen/Divulgação

O governo federal divulgou hoje o programa “Carro Sustentável”que prevê redução do Imposto sobre Produtos Especializados (IPI) para veiculos nacionais mais eficientes até dezembro de 2026. Na prática o IPI é zero (atualmente pagam 5,27%) para carros que são considerados mais eficientes dentro do Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação) que prevê incentivos para a industria automotiva e investimentos em produtos (automóveis) mais eficientes.

Produção Volkswagen Volkswagen/Divulgação

Para ter o benefício do imposto reduzido o veículo precisa atender regras de eficiência energética: emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro; utilizar no mínimo 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis; ser produzido no Brasil o que inclui produção do motor, pintura e soldagem/estamparia.

Produção Volkswagen Volkswagen/Divulgação

Os critérios para o desconto de IPI seguem níveis de emissões, produção local, reciclabilidade e limitação de peso emuma conta já definida para os fabricantes. No entanto, os modelos não precisam ser homologadas mas sim certificados dentro dos critérios do programa Mover.

‌



Uma nova conta para o IPINa prática o governo redefine as regras do IPI baseando-se na eficiência energética do veículo e não na capacidade do motor o que é um critério mais correto. O R7-Autos Carros já havia antecipado que entidades como Anfavea, Fenabrave e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do governo federal já estavam em um diálogo intenso sobre essas regras.

Produção Chevrolet Chevrolet/Divulgação

A princípio os carros mais baratos serão beneficiados de imediato. Para outras categorias a medida entrará em vigor em 90 dias e também dura até o fim de 2026. A partir dessa categoria com IPI zero a tabela terá alíquotas a partir de 6,3% para veículos de passeio (maior que a atual, leia-se) e 3,9% para comerciais leves. Uma nova conta que usa a fonte de energia, propulsão, potência do motor e níveis de segurança e reciclabilidade farão parte da composição tributária dos veículos.

‌



Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Volkswagen anuncia descontos A Volkswagen foi a primeira marca a anunciar as medidas e já tem o Polo como primeiro veículo a entrar no programa Carro Sustentável. A versão Track passa a custar R$ 87.845 ao invés de R$ 95.790.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.