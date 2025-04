GWM mostra novo Haval H6 com motor mais eficiente SUV híbrido ganha novo sistema híbrido Hi4T “Xiaolong Max” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

A GWM mostra no Salão de Shangai na China a nova geração do Haval H6 híbrido. SUV conhecido de longa data no mercado brasileiro, o Haval ganha motorização mais eficiente e no o design e já teve 16.000 unidades encomendadas no mercado chinês. No entanto, executivos da GWM disseram ao R7-Autos Carros que a vinda do novo modelo não é confirmada para o Brasil.

Visualmente o Haval H6 “Xiaolong Max” exibe um novo design mais fluido porém mais genérico em relação aos outros SUvs chineses. Esse design é chamado de “natural rhythmic aesthetics” , com faróis compostos por 72 LEDs e traseira “Bright Galaxy” com teto flutuante m, rodas aro 19 com novo design e um interior bem mais fluido.

Nas dimensões o Haval H6 tem 4,78m de comprimento, 1,89m de largura e 1,72m de altura e entre eixos de 2,81m.

O sistema de assistência à condução inclui o novo conjunto Coffee Pilot Plus que combina 12 radares, sete câmeras e navegação para a cidade aprimorada com radares de ondas. O painel tem 12,3 polegadas e a multimídia tem 14,6 polegadas.

Novo motor mais eficiente

O Haval H6 Xiaolong Max tem sistema híbrido Hi4 plugin que combina o 1.5 a gasolina com 114cv ou 154cv (turbo) associado ao motor dianteiro elétrico 95cv e traseiro se 201cv com potência combinada de até 319cv e 59kgfm de torque.

Há duas opções de baterias para esse conjunto: 18,7kwh e 27,5kwh para uma autonomia de 110 ou 165km. Também tem sistema de carga rápida de 30 a 80% em 20 minutos, 10 a menos que a versão anterior.

Por aqui devemos manter por enquanto o Haval H6 atual cuja produção começa em pré série ainda em maio. O lançamento do Haval montado no país deve ocorrer no segundo semestre com a chance do SUV virar híbrido plugin flex em 2026.

