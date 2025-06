GWM mostra Poer e Haval H9 em Interlagos: picape chega em setembro Modelos chegarão no segundo semestre no Brasil com motor diesel Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 09h50 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h50 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 11.06.2025

Durante o Festival Interlagos, a GWM apresentou a picape Poer e o Haval H9. Ambos modelos serão lançados no Brasil no segundo semestre.

Ambos são equipados com motor 2.4 litros turbodiesel, que ainda não teve a potência revelada. A transmissão é de nove velocidades.

Em relação à fábrica, a GWM informou que em julho irá inaugurar a fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Ao todo, a linha de montagem irá empregar 800 pessoas.

A marca também informou que já embarcou um caminhão movido a hidrogênio. Com o veículo pesado, a montadora chinesa fará parceira com a Universidade de São Paulo - USP para abastecê-lo no país.

‌



