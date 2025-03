GWM Tank 300 tem pré venda aberta mas preço fica para depois SUV híbrido da GWM será lançado oficialmente dia 04 de abril Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 19h25 ) twitter

GWM/Divulgação

A GWM anunciou hoje a pré venda do SUV híbrido Tank 300. A estreia do terceiro modelo da marca foi marcada para o dia 04 de abril quando os preços serão divulgados. Os interessados devem fazer a reserva no site da GWM, no ecommerce Mercado Livre, aplicativo My GWM ou nas concessionárias da marca, mediante depósito de R$ 9 mil.

GWM Tank 300 - GWM/Reprodução GWM Tank 300 - GWM/Reprodução

Quem fizer a reserva para ter acesso ao primeiro lote terá como benefício 1 ano de seguro grátis e instalação gratuita do wallbox GWM (7 kW). Depois da pré venda os novos clientes terão opção de escolher 1 ano de seguro grátis ou a instalação do wallbox. Essas ofertas serão válidas exclusivamente durante o período de reserva antecipada, que vai de 20 de março a 3 de abril.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

O motor do Tank 300 combina motor 2.0 turbo de injeção direta a gasolina acoplado a um motor elétrico no eixo dianteiro. A potência combinada é de 394cv e 76,4 kgfm de torque com transmissão automática de 9 marchas e tração 4x4.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

O Tank 300 é um modelo híbrido plug-in com bateria de 37,1 kWh, capaz de alcançar uma autonomia de 75 km no modo elétrico de acordo com o Inmetro (106 km pelo padrão WLTP).

GWM Tank 300

Dentro das opções de tração o Tank 300 tem opções de seleção da tração 2H (4x2), 4H e 4L (reduzida), além de bloqueio eletrônico central, traseiro e dianteiro, também estão disponíveis no SUV que conta com 9 modos de condução. Completando a parte de tecnologia, conforto e segurança o GWM Tank 300 têm condução semiautônoma nível 2+.

O Tank 300 estará disponível nas cores Laranja Saara, Cinza Dakar, Vermelho Brava, Preto Khalifa e Branco Noronha. O SUV foi mostrado ao público ainda durante o Festival Interlagos ano passado e agora está disponível sendo o terceiro da marca no Brasil.

