Tank 300 será lançado no final de março ao preço de R$ 380 mil, diz site SUV híbrido já foi mostrado ao público brasileiro; concessionárias já fazem lista de clientes interessados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/01/2025 - 11h26 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O SUV híbrido GWM Tank 300 será lançado no Brasil no final de março com início das vendas em abril e pode ter preço de R$ 380 mil. Posicionado acima do Haval H6 GT, que é vendido por R$ 324 mil, o crossover já teve 280 mil unidades vendidas em vários países sobretudo na China e em breve estará disponível para o público brasileiro. O crossover terá motorização híbrida de até 408 cv combinando motor 2.0 turbo com motor elétrico e tração 4X4.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

O GWM Tank 300, que já foi apresentado ao público no Festival Interlagos no ano passado era apenas uma possibilidade e agora será lançado no país segundo apuração da revista Carro. O SUV médio tem desenho com linhas quadradas, que lembra o Jeep Wrangler, e Land Rover Defender uma vez que tem desenho mais quadrado com faróis redondos, grade de linhas retas, além do estepe sobre a tampa do porta-malas.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

O crossover de perfil médio é fabricado na China como os demais modelos da GWM e mede 4,76 metros de comprimento, 1,93 metro de largura e 1,90 metro de altura, com 2,75 metros de entre-eixos.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

O GWM Tank 300 terá motor 2.0 turbo a gasolina combinado com motor elétrico e câmbio automático de nove velocidades, sempre com tração 4×4. A potência combinada é de 408 cv com torque de 70 kgfm. Segundo a fabricante chinesa, o modelo faz de zero a 100 km/h em apenas 6,8 segundos.

‌



GWM anuncia Tank 300 e Wey 07 no Brasil: fábrica começa em 2025

O Tank 300 também tem capacidade de atravessar terrenos alagados de até 70 cm de profundidade, bloqueio de diferencial traseiro e dianteiro e capacidade de reboque de 750 kg, além de alcançar a classificação máxima de segurança de cinco estrelas da ANCAP.

GWM anuncia Tank 300 e Wey 07 no Brasil: fábrica começa em 2025

A revista Carro também apurou com concessionários que já existe uma lista de clientes interessados no veículo. O R7-Autos Carros falou com uma loja de São Paulo que já confirmou detalhes de motorização e mantém uma campanha ativa do Tank 300 nas redes sociais. A GWM, por sua vez, confirma que fará um evento à imprensa possivelmente no final de março para anunciar a novidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.