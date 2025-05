Hedmos, marca da Peugeot e Citroën com Dongfeng mostra primeiro SUV Hedmos é resultado da união dos franceses com a Dongfeng na China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h00 ) twitter

Dongfeng Peugeot-Citroën (DPC)/Divulgação

A Dongfeng Peugeot-Citroën (DPC) apresentou o primeiro produto da marca Hedmos que estreia com veículos elétricos no mercado chinês. O SUV elétrico Hedmos 06 é a grande novidade que chega ao mercado chinês com preços entre 100 mil e 150 mil yuans, ceeca de R$ 80 a R$ 117 mil em conversão direta, respectivamente conforme essa versão.

Dongfeng Peugeot-Citroën (DPC)/Divulgação

Segundo a marca, o Hedmos 06 traz identidade visual baseada na estética francesa, com linhas definidas e curvas marcadas. Nas medidas, o novo SUV elétrico tem 4,67 m de comprimento, 1,9 m de largura, 1,62 m altura e entre-eixos de 2,78 m. Com porte médio, a intenção da Hedmos é combinar o uso urbano com possibilidade para viagens.

Internamente, o Hedmos 06 traz painel digital e multimidia com tamanho acentuado, além de volante de dois raios. O console central tem dois níveis e integra comandos do câmbio, porta-copos e espaço para armazenamento de itens.

‌



Dongfeng Peugeot-Citroën (DPC)/Divulgação

No conjunto mecânico, o SUV tem motor elétrico com potência máxima de 215 cv, enquanto a bateria tem capacidade de 62,3 kWh e autonomia de até 520 km no ciclo CLTC. Segundo a fabricante, o sistema de recarga rápida permite atingir de 30% a 80% da carga em 28 minutos.

‌



A Hedmos foi criada em 2019, sendo lançada oficialmente em março de 2025, derivada da estratégia de mercado entre o Grupo Stellantis e a fabricante chinesa Dongfeng. Vale lembrar que a Peugeot e a Citroën já tiveram presença marcante no mercado com sedãs e minivans. Mas o tempo passou e na era da eletrificação a DPC quer explorar novos nichos usando a sinergia do grupo.

‌



A Dongfeng é uma empresa com muita longevidade na China. A empresa, sediada em Wuhan, foi fundada em 1992 e tem logo no formato de uma bússola apontando para o norte. Há anos tem parceria com a Peugeot e Citroën hoje em parceria com a Stellantis, mas não tem qualquer relação com a Leapmotor que é um investimento direto do grupo com uma marca.

