Joint-venture da Peugeot Citroën terá SUV elétrico Hedmos 06 com autonomia de 520 km na China Crossover entrará em pré-venda no segundo trimestre de 2025, com entregas previstas para maio Autos Carros|Marcos Camargo Jr 30/03/2025 - 15h00

CarNewsChina/Reprodução

A Dongfeng Peugeot-Citroën (DPC), joint-venture da Peugeot e Citroën, que são marcas da Stellantis, anunciou o lançamento do SUV elétrico Hedmos 06, que terá 520 km de autonomia, e entrará em pré-venda no segundo trimestre de 2025, com entregas previstas para maio

A empresa, sediada em Wuhan, foi fundada em 1992 e tem logo no formato de uma bússola apontando para o norte. Além disso, a empresa foi oficialmente lançada em 3 de março. Vale lembrar que a Stellantis tem a Leapmotor, que é outra marca chinesa, só que essa venderá modelos no Brasil, começando pelo C10.

CarNewsChina/Reprodução

Ademais, em 25 de março, foi confirmado o nome do novo veículo, anteriormente identificado como Fukand 06. No entanto, ganhou nome de Hedmos 06, que é um SUV elétrico compacto com 4,67 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,61 metro de altura, com entre-eixos de 2,77 metros. O utilitário esportivo também utiliza a plataforma DSMA da Dongfeng e vem equipado com um motor elétrico de 160 kW no eixo dianteiro, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos.

CarNewsChina/Reprodução

A bateria tem capacidade de 62,3 kWh e autonomia de 520 km pelo ciclo CLTC. O carregamento rápido permite atingir de 30% a 80% da carga em 28 minutos.

O interior do veículo conta com um design minimalista e duas telas. O painel de instrumentos tem 10,2 polegadas, enquanto a tela central mede 14,6 polegadas, seguindo o padrão dos modelos chineses. O volante tem base achatada, e o console central inclui dois porta-copos e um carregador sem fio.

O preço oficial ainda não foi divulgado, mas estimativas indicam um valor inicial de 120.000 yuan, cerca de R$ 95.000. Contudo, a marca não confirmou o preço da novidade.

