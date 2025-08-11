Honda Bros 2026 ganha nova cor azul e ajustes na suspensão Trail de entrada muda pouco e mantém características na linha 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h00 ) twitter

Honda Bros 2026 Honda/Divulgação

A Honda apresentou a NXR 160 Bros 2026, que chega às concessionárias na segunda quinzena de agosto. A única mudança em relação à linha anterior é a nova opção de cor azul para a versão CBS, enquanto a ABS segue disponível apenas em cinza e vermelho, já conhecidas pelo público.O que mudou na Bros 2026?O modelo preserva todas as atualizações recebidas na renovação de 2024, lançada como linha 2025. Entre elas estão farol e lanterna em LED, painel digital com indicador de marcha, conta-giros e consumo médio, tomada USB-C na carenagem do farol, assento em dois níveis e ergonomia revista, com guidão reposicionado. O tanque metálico de 12 litros segue com proteções plásticas e bagageiro integrado.

Honda Bros 2026 Honda/Divulgação

Na ciclística, continuam a suspensão dianteira com tubos de 33 mm (antes 31 mm), curso de 180 mm na frente e 150 mm atrás, além de rodas raiadas de 19” (dianteira) e 17” (traseira), calçadas com pneus 90/90-19 e 110/90-17. A versão ABS atua apenas na roda dianteira; a CBS mantém o acionamento combinado (30% da força no freio dianteiro e 70% no traseiro). Os discos têm 240 mm na frente e 220 mm atrás.

Honda Bros 2026 Honda/Divulgação

O motor é o mesmo monocilíndrico arrefecido a ar, de 162,7 cm³ e sistema FlexOne, com até 14,3 cv (etanol) a 8.000 rpm e torque de 1,45 kgf.m a 5.500 rpm. A central eletrônica foi reprogramada em 2025 para atender às normas de emissões, o que reduziu levemente a potência e o torque em relação à linha 2024. O câmbio de cinco marchas tem quinta relação alongada em 3,6% para baixar as rotações em velocidade de cruzeiro.

Honda Bros 2026 Honda/Divulgação

Com peso a seco de 125 kg, altura do assento de 836 mm e vão livre de 247 mm, a Bros teve 180 mil unidades produzidas entre julho de 2024 e junho de 2025, somando as versões ABS e CBS. Para 2026, a Honda manteve integralmente o conjunto técnico e estético, acrescentando apenas a nova cor azul para a CBS. Os preços sugeridos (base São Paulo) são de R$ 21.320 para a CBS e R$ 22.260 para a ABS, sem frete incluso.

