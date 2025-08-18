Honda Fit ganha reestilização na China e não parece com o carro que você conheceu Monovolume feito com a GAC rompe com estilo tradicional da marca e mantém motor 1.5 a gasolina que fez sucesso por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Honda Fit Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIT)/Reprodução

Fora das concessionárias brasileiras há quase quatro anos, o Honda Fit faz sucesso ainda no Japão e outros países mas acaba de receber novidades específicas na China, onde é fabricado pela joint-venture GAC-Honda (curiosamente a GAC também tem parceira com a Toyota). O modelo passa por atualização de meia-vida e estreia dianteira totalmente remodelada, sem qualquer relação com o modelo que saiu de linha aqui no fim de 2021.

Honda Fit Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIT)/Reprodução

As primeiras imagens reveladas por documentos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIT), equivalente ao Inmetro no Brasil, antecipa o visual previsto para ser revelado no Salão de Xangai. O novo visual adota faróis divididos, com a porção superior integrada à grade, e para-choque mais pronunciados, com tomada de ar em plástico sem pintura. O visual, vale destacar, corresponde a uma versão de entrada.

Honda Fit Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIT)/Reprodução

Com 4,19 metros de comprimento, o monovolume mantem sua mesma geração e nas medidas se trata do mesmo carro. O que mudou mesmo foi o design.

‌



Motor 1.5 que não temos mais

‌



Na mecânica, o Fit segue equipado com motor 1.5 aspirado a gasolina de 124 cv, acoplado ao câmbio CVT. Não há opção híbrida, ao contrário de outras linhas da Honda na China e até do próprio Fit no Japão onde o carro tem até motor 1.0 turbo e também versões eletrificadas.

Honda Fit Honda/Divulgação

O Fit também teve versões como Crosstar e Sport confirmadas mas as imagens não foram divulgadas.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.