GAC: quais são os modelos e preços dos novos carros? Chinesa estreia com cinco modelos e foco nos SUVs Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/05/2025 - 16h41 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

A GAC chega ao Brasil com pretensões audaciosas e cinco modelos Importados sendo um híbrido puro e outros quatro elétricos. Embora comece como importadora, a GAC começa com R$ 7,4 bilhões de investimentos e 33 concessionárias abertas desde já. Conheça agora os cinco primeiros modelos da marca que já estão à venda nas lojas: O R7-Autos Carros já viu pessoalmente cada uma destas novidades durante o evento de lançamento da marca em São Paulo:

Conheça os cinco modelos

SUV híbrido GS4: tende a ser o modelo de maior volume de vendas por aqui. Com design arrojado cheio de linhas retas e perfil médio o SUV médio híbrido HEV tem motor elétrico (182 cv) e motor a combustão (140 cv, ciclo Atkinson), entregando 235 cv de potência combinada e consumo na cidade de 14,1 km/l e na estrada de 11,8 km/l (conforme ciclo do Inmetro).

‌



Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Vem bem equipado com pacote ADAS (com com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e tráfego cruzado traseiro), painel digital de 10,2”, graduo display e até teto solar panorâmico. Nas medidas o GAC GS4 tem 4.680 mm de comprimento e entre-eixos de 2.750 mm, com porta-malas que tem capacidade entre 638 e 1.586 litros com os bancos traseiros rebatidos. Estreia a partir de R$ 189.990,00.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Concorrentes do GAC GS4: Toyota Corolla Cross que também é híbrido puro assim como Kia Niro e Haval H6 HEV.

‌



‌



Aion Y: SUV elétrico médio com desenho polêmico e apela para o grande espaço interno. Tem porte elevado mas fica entre minivan e SUV com seus 4.535 mm de comprimento, entre-eixos de 2.750 mm e porta-malas de 361 a 1.650 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Além do espaço interno tem portas que se abrem ao ângulo próximo aos 90º, tem painel digital tem tela de 10,25”, carregador por indução de celulares e chave presencial. Entre os itens de segurança traz pacote ADAS com assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, assistente de congestionamento e piloto automático adaptativo.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Seu motor é elétrico com 204 cv e 22kgfm alimentado por bateria de 63,2 kWh e autonomia de 318 km, segundo o Inmetro (o que deve superar os 400km de autonomia na cidade. Serão duas versões: Premium de R$ 174.990 e Elite - R$ 184.990. Concorrentes do GAC Aion Y: SUVs compactos e médios como BYD Yuan Plus, OMODA 5, Volvo EX30 e Renault Mégane E-Tech.

Aion V: o Aion V parece o mais unânime entre os novos carros da GAC. Tem desenho tradicional com carroceria ampla e cabine elevada, linhas limpas com iluminação bem definida e vem com pacote ADAS completo. Espaçoso, tem até 987 litros de porta malas com os bancos traseiros rebaixados ou 427 litros.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

SUV elétrico médio com motor de 204 cv e 24kgfm de torque bateria de 75,3 kWh e autonomia de 389 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 214.990,00. Os números surpreendem pelo porte e potência do carro o que leva a crer em uma autonomia de mais de 450km na cidade.

Hyptec HT: é o carro mais arrojado da GAC a estrear com perfil de SUV cupê e linhas bem aerodinâmicas apesar das rodas com balanço reduzido. Vem bem equipado com teto panorâmico, câmeras 360°, sistema de som com 22 alto-falantes e sistema Adas de segurança.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

É um SUV elétrico com opção de portas traseiras estilo asa-de-gaivota, disponívem em versões de 245 cv, torque de 309 Nm, e com autonomia de 362 km segundo o Inmetro, a partir de R$ 299.990,00 ou R$ 349.990 na versão Ultra.

Aion ES: trata-se de um sedã médio com porte de Corolla e Arrizo 6 sendo um pouco maior que deus concorrentes. Como Sedã elétrico traz bons 4,81 metros de comprimento, motor de 136 cv e autonomia de 314 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 169.990,00.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Note-se que o sedã terá proposta de preço acessível e não terá pacote ADAS ou teto solar por exemplo e será o primeiro sedã elétrico de maior volume no país.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.