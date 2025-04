Honda City sobe de preços novamente e chega perto dos R$ 150 mil Versões de entrada mantém preço, mas modelos mais equipados ficam até R$ 3,1 mil mais altos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/04/2025 - 19h44 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h44 ) twitter

O Honda City não está na linha 2026 e após a reestilização anunciada ano passado já ficou mais caro pela segunda vez. Tanto na carroceria sedã quanto na hatch os preços estão até R$ 3,1 mil mais altos. Com isso, a versão Touring do sedã passa a ser vendida por R$ 149.200, um reajuste de R$ 2.500, faz o sedã compacto se aproximar dos R$ 150 mil se tornando o mais caro do segmento. Veja a nova tabela de preços.

Honda City Hatchback 2025: preços de cada versão

O Honda City LX não teve aumento e continua a ser oferecido por R$ 117.500. Já a configuração EX, que antes saia por R$ 129.500, passa a ser negociada por R$ 132.600, um reajuste de R$ 3.100. Por sua vez, a opção EXL é comercializada por R$ 139.800 e não mais R$ 137.200, uma alta de R$ 2.600. Por fim, a Touring sai por R$ 148.200 e não mais R$ 145.700, aumento de R$ 2.500.

Honda City Sedã 2025: preços de cada versão

Assim como a versão de entrada do hatch, o Honda City LX segue com preço de R$ 117.500. A EX, antes vendida por R$ 130.500, é negociada por R$ 133.600, um aumento de R$ 3.100. A opção EXL passa a ser vendida por R$ 140.800 e não mais por R$ 138.200, uma alta de R$ 2.600. A Touring teve um aumento de R$ 2.500 e passa a custar R$ 149.200.

Motor da linha City 2025

Independentemente da versão o Honda City é equipado sempre com a mesma motorização que foi atualizada no ano passado. Sob o capô, o Honda City vem equipado com motor 1.5 litro aspirado de até 126 cv com torque de até 15,8 kgfm. A transmissão é automática do tipo CVT.

Vendas do Honda City

O Honda City hatch vem respondendo bem à reestilização. A versão hatch teve 3.753 unidades emplacadas entre janeiro e março deste ano. Já o City sedã teve 4.258 unidades comercializadas neste ano à frente do Toyota Yaris nas duas versões e também do Nissan Versa (sedã).

JÁ TESTEI O NOVO HONDA CITY 2025: o que mudou? Quanto custa o sedã EX? VEJA O VÍDEO!





