Igual o Tracker: GM lança SUV compacto e elétrico na China Novidade vem da mesma família do Captiva/Starlight e pode chegar ao Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 15h00 )

Wuling Bingo S Wuling/Divulgação

A General Motors, por meio da joint venture chinesa SAIC-GM-Wuling (SGMW), apresentou oficialmente o Wuling Bingo S, um novo SUV elétrico compacto que será lançado na próxima semana na China, com início das vendas previsto ainda no terceiro trimestre. O modelo se posiciona acima do Bingo Plus e reforça a estratégia da marca de oferecer elétricos compactos mais equipados para o uso urbano.

Wuling Bingo S Wuling/Divulgação

Ainda é cedo para dizer se a novidade teria potencial para estrear no Brasil mas a GM já confirmou dois produtos chineses, elétricos e compactos para cá.

Wuling Bingo S Wuling/Divulgação

O Bingo S tem 4.265mm de comprimento, 1.785 mm de largura, 1.600 mm de altura e 2.610 mm de entre-eixos, dimensões próximas às do BYD Dolphin, um de seus principais concorrentes na China mas também com porte de SUV compacto dos que existem no Brasil. Em comparação, o Bingo Plus é menor, com 4,09 metros de comprimento e espaço interno mais limitado do mesmo porte dos nossos carros compactos como HB20 e do próprio Onix.

Wuling Bingo S Wuling/Divulgação

O design aposta em um estilo moderno, no mesmo perfil do Starlight que será vendido aqui como Captiva EV com pinturas em duas cores. Na dianteira, chamam a atenção os faróis quadrados com cantos arredondados e a grade fechada. Na traseira, o SUV traz lanternas interligadas e um spoiler integrado.Interior do SUVNo interior, a Wuling adota uma fórmula comum dos carros chineses: painel digital de 8,8”, a central multimídia de 12,8”, o volante multifuncional de três raios, revestimentos em couro e detalhes em madeira 3D. O modelo oferece duas opções de cores internas, 25 compartimentos de armazenamento e porta-malas de 1.450 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Wuling Bingo S Wuling/Divulgação

Motor do Bingo S Em desempenho, o Bingo S é equipado com motor dianteiro 90cv e duas opções de bateria: 31,9 kWh, com até 325 km de autonomia, ou 41,9 kWh, que oferece até 430 km, sempre no ciclo chinês CLTC.

Wuling Bingo S Wuling/Divulgação

O lançamento do Bingo S reforça a estratégia da GM de utilizar projetos desenvolvidos na China para outros mercados. O Brasil e outros mercados da América Latina estão no foco da GM para oferecer produtos eletrificados de preço mais acessível que podem abrir espaços para o Bingo S como já o fizeram com o Spark e Captiva.

