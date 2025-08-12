Já em testes, GAC GS3 2025: SUV chinês chega para enfrentar T-Cross e HR-V SUV é equipado com motor 1.5 turbo a gasolina de 177 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h00 ) twitter

GAC GS3 2025 Placa Verde/Reprodução

O GAC GS3 2025 é o SUV compacto que a marca chinesa já testa no Brasil para competir diretamente com Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e outros modelos do segmento. Lançado no mercado internacional em 2023, o GS3 mede 4,41 metros de comprimento e 2,65 m de entre-eixos, mesma medida do T-Cross por exemplo. Os recentes flagras mostram que a GAC tem apetite e quer logo um SUV alinhado ao gosto do brasileiro: um carro compacto, motor a combustão ou híbrido possivelmente flex e preço acessível.

GAC GS3 2025 Placa Verde/Reprodução

O design aposta em linhas marcantes, com grade frontal ampla, para-choques integrados e maçanetas retráteis, recurso comum em carros elétricos e raro em SUVs compactos. Na traseira, lanternas com elementos triangulares são divididas pela tampa do porta-malas.

Motor e desempenho do GAC GS3Também na motorização o GAC GS3 tem mais do que “credenciais” para abrir espaço por aqui. O GS3 é equipado com motor 1.5 turbo a gasolina de 177 cv e 27,5 kgfm de torque, associado ao câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas. Segundo dados de fábrica, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos e atinge 190 km/h de velocidade máxima. O consumo declarado é de 10 km/l na cidade e 13 km/l na estrada.

GAC GS3 2025 GAC/Divulgação

No entanto, para lançar o GS3 flex a GAC precisa de mais tempo. Executivos tem dito que embora a marca tenha no radar o desenvolvimento de motores flex ou híbridos flex essa solução ainda não existe. Ou seja, o GS3 pode chegar ao mercado só a gasolina. Versões e equipamentos Em outros mercados o GS3 é vendido em duas versões bem equipadas que podem ser oferecidas por aqui: • GS3 Comfort: seis airbags, câmera de ré, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, faróis de LED, alerta de mudança de faixa, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, freios a disco nas quatro rodas, ar-condicionado automático, rodas de liga leve de 18”, chave presencial, volante multifuncional e central multimídia.

‌



GAC GS3 2025 GAC/Divulgação

• GS3 Executive: adiciona carregador por indução, tampa do porta-malas elétrica, faróis automáticos, bancos de couro com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, retrovisores rebatíveis e câmera 360º.

GAC GS3 2025 GAC/Divulgação

GAC GS3 no BrasilQuando chegar ao Brasil, o GAC GS3 2025 será posicionado abaixo do GAC GS4 híbrido na faixa de R$ 189 mil, que também deve ganhar versão flex. Sendo mais barato ainda, o GS3 deve atrair consumidores que buscam um SUV compacto com bom nível de equipamentos e desempenho competitivo frente aos rivais.

‌



