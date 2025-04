Jaecoo 7 híbrido: rodamos 1.200km entre São Paulo e Foz do Iguaçu SUV médio tem atributos para ampliar sua autonomia elétrica e superou expectativas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/04/2025 - 16h03 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h03 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

A Omoda & Jaecoo lança nesta semana o Omoda 5 e também o Jaecoo 7, SUV híbrido que deve puxar as vendas da marca que deve estabelecer rapidamente seus 50 pontos de venda na fase inicial pelo Brasil. Antes disso, a OMODA Jaecoo convidou o R7-Autos Carros para uma experiência diferenciada: testar o lançamento em uma viagem entre São Paulo e Foz do Iguaçu no Paraná para testar a autonomia do Jaecoo 7.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

O SUV elétrico que estreia por R$ 209,9 mil e Jaecoo 7 chega em duas versões: Luxury por R$ 224,9 mil e Prestige por R$ 249,9 mil. As duas marcas vão atuar juntas no país e fazem parte do grupo Chery mas não tem qualquer relação com o grupo Caoa.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Jaecoo 7: overview do lançamento O Jaecoo 7 híbrido plug-in é um SUV que tem como destaque o sistema SHS (Super Hybrid System). Ele combina motor 1.5 de 142cv combinado com motor elétrico de 204cv com bateria de 18kwh (mesmo motor do Tiggo 7, seu irmão de plataforma) somando uma potência de 339cv e 52kgfm de torque que pode render uma autonomia de até 1.200km com um tanque.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

No primeiro contato o carro exibe um acabamento honesto e bem feito e o desenho com linhas verticais mostra personalidade diante de um universo já tão amplo de SUVs híbridos como Haval H6 e BYD Song Pro e Plus.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

O Jaecoo 7 tem faróis em LED, espelhamento do celular na central multimídia via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, câmera 540°, head up display e ar condicionado dual zone, teto solar panorâmico, rodas aro 18 entre outros. A versão Prestige, testada pela reportagem, acrescenta pacote ADAS completo, ventilação e aquecimento dos bancos dos bancos, banco do motorista com memória e ajuste lombar elétrico, carregador sem fio de celular e abertura do porta malas com sistema gestual (é elétrico de série) entre outros.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Interessante é a proposta de preço do Jaecoo 7 que custa R$ 224,9 mil (Luxury) sendo mais barato que BYD Song Plus de R$ 244,8 mil e também GWM Haval H6 PHEV 19 de R$ 249,9 mil. O preço da versão Luxury equivale a um GWM Haval HEV2 que é híbrido puro e é só um pouco mais cara que um Corolla Cross XRX Hybrid de R$ 219,9 mil. Já a Prestige está bem próxima dos rivais.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Teste ao longo de 1.000km Saímos de São Paulo, na região de Alphaville, entrando direto na rodovia Castelo Branco rumo ao interior Paulista. A bordo do carro, nenhuma novidade com destaque para a boa dirigibilidade e o silêncio que são típicos dos modelos híbridos. Bem equipado, com acabamento condizente com a proposta, o Jaecoo 7 se destaca por uma primeira característica: o motor elétrico é mais eficiente do que alguns similares do mesmo porte e do mesmo preço. Isso quer dizer que a atração elétrica funciona de forma mais eficiente ajudando a economizar combustível.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Fizemos duas paradas ao longo da rodovia cruzando o interior paulista até chegar a Londrina. O consumo médio no primeiro trecho ficou superior aos 20 km por litro. Neste primeiro teste, rodamos em uma condição normal de estrada: 100km/h em três pessoas com bagagem e ar condicionado ligado.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

No dia seguinte, retomamos a viagem bem cedo rumo à cidade de Cascavel. Testamos neste segundo trecho os itens de segurança a bordo como o pacote ADAS e o sistemas de segurança como um todo.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Ao sairmos de Cascavel rumo a Foz do Iguaçu, uma distância de cerca de 120 km, aceleramos um pouco para finalizar a viagem dentro do parque de Itaipu, que tem horário de fechamento e onde a equipe da empresa aguardava a comitiva. Ao todo foram 1.007km rodados onde ainda restaram 257km de autonomia e 27% de bateria. O consumo final ficou em 21km/l durante a viagem, uma boa marca para um SUV desse porte.

JAECOO 7: FUI DE SÃO PAULO A FOZ DO IGUAÇU SEM REABASTECER. VEJA O VÍDEO!

