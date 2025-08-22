Logo R7.com
Jeep Cheokee está de volta com motor híbrido mas só para os EUA

SUV tem potencial para estrear em vários países inclusive no Brasil

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

Foram dois anos e meio sem Cherokee mas agora ele está oficialmente de volta. Agora a Stellantis oficializou o novo Jeep Cherokee 2026.

Jeep Cherokee 2026 Jeep Stellantis Divulgação

Agora com motor híbrido e feito sobre a plataforma STLA, o Cherokee ocupa a posição de “SUV compacto” e fortalece as opções eletrificadas da marca. A princípio vem só para os Estados Unidos mas outros mercados devem receber a nova geração depois de algum tempo. No Brasil, a marca vendeu o Grand Cherokee híbrido plugin em um pequeno lote ano passado.

Jeep Cherokee 2026 Jeep Stellantis Divulgação

O visual é bem similar ao dos outros SUVs da marca Jeep mantendo o logo das sete fendas e o perfil “quadradão” que é quase uma instituição dentro da marca. Com porte compacto para os padrões norteamericanos o Cherokee tem 4,77m de comprimento, 2,12 de largura e 1,71m de altura com entre-eixos de 2,87m sendo 15cm maior que a geração anterior.

Jeep Cherokee 2026 Jeep Stellantis Divulgação

O motor do Cherokee é híbrido mas não plugin. Ele combina um motor 1.6 turbo, o menor já usado até hoje, combinado com propulsor elétrico (dois motores). Na soma combinada o SUV tem 213cv e 31kgfm de torque para um consumo médio de 15,7km/l. A aceleração de 0-100km/h leva 8,3s, números positivos para um carro com motor pequeno.


Jeep Cherokee 2026 Jeep Stellantis Divulgação

Mantendo o DNA Jeep, o novo Cherokee tem tração Active Drive I 4x4 com quatro modos de suspensão e leitura dos terrenos à frente e traz 19,6 graus de ângulo de ataque e 29,4 graus de saída com altura do solo de 20cm e ângulo de rampa de 18,8 graus.

Jeep Cherokee 2026 Jeep Stellantis Divulgação

A Jeep terá ainda uma nova versão “Trailhawlk” com sistemas aprimorados de tração “Quadra Drive” bem como suspensão “Quadra Lift” de ajuste pneumático.


Itens de série do Cherokee

O visual interno foi aprimorado combinando minimalismo com ajustes centrados na multimídia e painel digital de 10,2 polegadas. A central tem conexão sem fio, sistema de câmeras e monitoramento de energia e usa sistema Uconnect 5 de 12,3 polegadas.Com pacote de assistência ao motorista (ADAS nível II) traz assistência ao estacionamento e Active Driving Assist com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma, alerta de ponto cego e fluxo cruzado entre outros.


