Teste: Grand Cherokee 4Xe é conforto e economia com bateria carregada Motorização entrega até 380 cv com 67 kgfm de torque

O Grand Cherokee 4Xe veio preencher uma lacuna para os clientes que desejavam um produto topo de linha da Jeep mas não queriam “apenas” um Compass híbrido. Nos Estados Unidos ele é um dos produtos mais vendidos e por aqui será um modelo de nicho com a oferta de motor híbrido bem potente, dimensões generosas e o perfil que nos dá o gosto de ter um SUV norte-americano na garagem.

Mas ele é feito para garagens amplas com 4,91m de comprimento, entre-eixos de 2,96m, 2,14m de largura, 1,79m de altura, 21,4cm de altura em relação ao solo, 25,7° de ângulo de entrada e 26,6° de saída. É generoso no espaço mas exige igualmente ruas e avenidas largas que nem sempre teremos no Brasil para uma vida cotidiana tranquila. Seu visual é bem conservador com a dianteira e a grade das sete barras tradicional da linha Jeep associado às linhas horizontais.

O motor é uma tripla combinação do 2.0 turbo Hurricane 4 de 270cv e 40kgfm de torque combinado com dois motores elétricos que somam 380cv e 67kgfm de torque e transmissão automática de oito velocidades. Com tração 4x4 Quadra Trac II, ele traz consigo a evolução do controle de suspensão da Jeep com função permanente, reduzido, seletor de terrenos, câmera trailcam de obstáculos entre outras funções.

O consumo é de 19,3km/h tanto na cidade quanto na estrada. Mas isso pode variar muito como veremos adiante. O consumo do Grand Cherokee é interessante, mas será preciso manter as baterias sempre carregadas sob a pena de ter um bom consumo bastante comprometido.

Os motores elétricos são alimentados por baterias de íons de lítio de 400 Volts e 17,3kwh pode ser completamente carregada em 2,5h em tomada 220V com o carregador Jeep nível 2 (com potência de 7,4 kW, em corrente alternada, AC) ou pouco mais de 1h30 em wallbox de 11kwh. A autonomia elétrica é de apenas 29km.

SUV norte-americano

Por dentro, não é difícil se sentir à vontade a bordo do Grand Cherokee que traz acabamento bem cuidado em couro, imitação de madeira e uma farta lista de equipamentos e itens de série.

O cluster de 10″ digital, a multimídia UconnectTM 5, o head up display e a tela auxiliar diante do passageiro para controle do entretenimento e alguns itens a bordo. O Grand Cherokee 4Xe tem 9 alto-falantes que somam 506 watts com sistema de redutor de ruídos exclusivo e assinatura Alpine, além de oito portas USB e USB-C.

Itens de segurança

O Grand Cherokee 4Xe oferece de série um bom pacote de 8 airbags, além de sistema ADAS nível 2 de condução semiautônoma que inclui Frenagem autônoma de emergência (pedestres, ciclistas e veículos), Monitoramento de mudança de faixa ativo (com centralização de faixa), Piloto automático adaptativo com Stop & Go, Monitoramento de pontos cegos, Assistência de colisão em interseções e Câmeras com visão 360 graus além da Câmera off road, controle de subida e descida.

Desempenho de carro grande e tração 4X4

O Grand Cherokee é um misto de carro potente e com tração 4X4 e confortável com poucos senões. Ao ligar o carro se nota que o motor a gasolina não entra “em ação” a não se que se pise com força no acelerador. Nas manobras, em baixa velocidade ou mesmo rodando a 80km/h ele pode dispensar o motor a combustão. Mas essa alegria acaba rápido.

O motor a gasolina atua de forma híbrida com os dois motores elétricos, um em cada eixo. O dianteiro recarrega a bateria de alta tensão e auxilia o motor a gasolina. Já o traseiro recarrega a bateria ou fornece torque para o veículo.

No E-Save o motor recarrega a bateria de alta tensão para quando o motorista quiser usar a tração elétrica. O ideal é sempre a tração híbrida, porém o Gran Cherokee gosta muito do motor elétrico por assim dizer e assim que a bateria acaba entra em ação o motor Hurricane girando com força para carregar as baterias em movimento. E assim o consumo sobe.

O Jeep Grand Cherokee 4Xe é bem potente e confortável com seus 380cv. Há suavidade na troca de motores e na gestão automática de energia do carro que promete consumo perto dos 20km/h mesmo com seu peso de 2.466kg. Com 4X4 o Cherokee mistura tração para uma conduta off road exemplar que testamos durante um trecho bem curto de areia e pedras onde o carro passa sem nenhuma dificuldade.

Bem equipado, os sistemas de condução semiautônomos funcionam de maneira menos intervencionista do que em outros Jeep e a possibilidade de usar o head up diplay, o cluster digital e a multimídia, traz qualquer informação ao alcance dos olhos de forma intuitiva.

Embora não seja uma marca premium, a Jeep oferece no Grand Cherokee 4Xe uma experiência simular para os clientes que não querem um Volvo XC60, ou Audi Q5 PHEV ou mesmo um Haval H6 PHEV GT e apreciam tração integral com o “family feeling” norte-americano do Jeep grande que vai custar salgados R$ 569,9 mil em um SUV bem generoso em tudo e especialmente se o cliente puder sempre recarrega-lo na tomada para uma conduta eficiente e interessante.