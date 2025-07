Jeep Commander 2026 perde camuflagens e deve estrear em breve Novidade pode ter sistema híbrido leve 48V associado ao propulsor 1.3 turboflex ou 2.0 turbo a gasolina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 12h08 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h07 ) twitter

Jeep Commander 2026 Reprodução/Instagram/@placaverde

A Jeep está promovendo uma mudança importante na linha de produtos nos próximos anos. Depois de introduzir o motor 2.2 Multijet na linha do Commander, agora a Jeep prepara um facelift leve e, quem sabe, até a introdução de um motor híbrido leve 48V associado ao propulsor 1.3 turboflex ou 2.0 turbo a gasolina. O perfil Placa Verde publicou uma primeira imagem do Jeep Commander sem camuflagens.

Jeep Commander 2026 Reprodução/Instagram/@placaverde

O carro em si foi flagrado na Argentina, mas com placas do Brasil e já sem camuflagens.

RESUMO DA NOTÍCIA Jeep Commander 2026 revela novo visual sem camuflagens, inspirado no modelo indiano Jeep Meridian.

Possível introdução de motor híbrido leve 48V associado ao propulsor 1.3 turboflex ou 2.0 turbo a gasolina.

Novos itens de comodidade e tecnologia, como comando de voz e pacote ADAS, poderão ser adicionados.

Stellantis investe R$ 13 bilhões na renovação de produtos da marca no Brasil, incluindo a atualização do Commander. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

O visual, como já era esperado, segue o perfil já visto no indiano Jeep Meridian. Há uma nova moldura na grade das sete barras, novos para-choques e lanternas redesenhadas.

Seguindo as últimas atualizações dos modelos Jeep, o Commander também deve trazer novos itens de comodidade e, quem sabe, mais novidades para itens como comando de voz, multimídia e pacote ADAS. Nos últimos meses, a rede Jeep tem feito ações com desconto para vender o Commander com preços a partir de R$ 205 mil, bem distante da tabela Fipe que começa em R$ 234 mil.

‌



Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

Na motorização, caso a Jeep mostre o Commander com sistema híbrido leve será uma boa surpresa. Nossas fontes indicam que o primeiro veículo maior a receber sistema eletrificado será a Toro na Gama da Fiat. Mas, só poderemos cravar nos próximos dias.

Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

A Stellantis está investindo R$ 13 bilhões na renovação dos seus produtos no Brasil e irá adotar a plataforma Bio-Hybrid, que atualiza as bases de produtos já existentes nas marcas Jeep, Fiat, RAM, Peugeot, Citroen e Fiat.

‌



Veja os preços e versões do Jeep Commander 2025 até o momento

* Commander Longitude T270 AT6 5L: R$ 231.490

* Commander Limited T270 AT6: R$ 257.990

‌



* Commander Overland T270 AT6: R$ 280.990

* Commander Overland Diesel 4x4 AT9: R$ 314.490

* Commander Overland Hurricane 4x4 AT9: R$ 323.990

* Commander Blackhawk Hurricane 4x4 AT9: R$ 340.990

