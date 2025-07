Jeep Commander 2026 terá novidades e pode ser híbrido leve SUV lidera vendas no segmento médio de sete lugares e foi flagrado recentemente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeep Commander 2026 terá novidades e pode ser híbrido leve Placa Verde/Reprodução

A Jeep está trabalhando nas mudanças no Commander que deve estrear nas próximas semanas com novidades importantes. Líder em vedas no segmento de sete lugares (ainda que tenha uma versão de entrada com cinco assentos), o Jeep Commander tem sido flagrado nos arredores de Goiana, Pernambuco, onde é produzido. Mas o que deve mudar no SUV da Stellantis?

Jeep Commander 2026 terá novidades e pode ser híbrido leve Placa Verde/Reprodução

O Jeep Commander deve receber mudanças na dianteira como indica o flagra do Placa Verde. Pode receber detalhes da grade mais acentuados e marcados, novas rodas e detalhes na traseira.

Outra mudança que deve ocorrer é a adoção do sistema híbrido leve que pode ser um 48V, o que faria dele o primeiro Jeep eletrificado dessa nova fase da Stellantis. Com motor 1.3 turboflex T270, o sistema já foi adaptado para a plataforma Small Wide (do Renegade, Compass, Commander, Toro e Rampage) e o início dessa fase deve ser com o veículo mais caro da gama que é justamente o Commander.

‌



Jeep Commander 2026 terá novidades e pode ser híbrido leve Placa Verde/Reprodução

A apresentação do SUV não está confirmada mas deve ocorrer nas próximas semanas. Hoje o Commander é vendido na versão de cinco lugares na faixa dos R$ 230 mil chegando a R$ 340 com o motor Hurricane 4 de sete lugares.

JEEP COMMANDER BLACKHAWK: o SUV MAIS RÁPIDO é a MELHOR COMPRA HOJE? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.