Jeep Compass 2026: redução de preços, versões e ficha técnica do SUV médio

O Jeep Compass estreou nessa semana a linha 2026 sem novidades além dos preços reduzidos. Manteve o mesmo visual, a oferta dos motores T270 e Hurricane 4, itens como ADAS nível 2 a partir da Longitude mas a principal mudança veio com os preços até R$ 20 mil mais em conta na tabela do que a versão 2025. Com isso, a Jeep volta a apostar claramente no preço.

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

Concorrência para o Jeep Compass

Desde fevereiro deste ano o Jeep Compass que já teve mais de 500.000 unidades vendidas no Brasil perdeu espaço para o Corolla Cross. Mas também vem abrindo espaço para os SUVs chineses híbridos como BYD Song Plus, GWM Haval H6 e mais recentemente para o Tiggo 7 PHEV e Jaecoo 7.

Ficha técnica do Jeep Compass 2026

‌



Motores do Jeep Compass

Desde o fim da versão diesel desde o ano passado o Jeep Compass oferece os conhecidos motores T270 flex e Hurricane 4 a gasolina. O T270 flex é o 1.3 turbo quatro cilindros com com 176cv e 27kgfm de torque e câmbio automático de seis marchas. A tração é dianteira.

‌



Painel do Jeep Compass Blackhawk 2025

A versão topo de linha vem com o motor 2.0 Hurricane 4 que estreou na Rampage e está só na versão Blackhawk. Os 272cv e 40kgfm de torque representam 50% mais potência a versão 1.3 que segue em linha em várias versões assim como o 2.0 Mutijet turbodiesel. Ao invés do câmbio de seis marchas, o Compass com motor 2.0 fica com o ZF de nove velocidades e tração integral 4X4 sob demanda.

News Motor_https://newsmotor.com.br/voce-sabia-que-o-jeep-compass-brasileiro-supera-o-dos-eua-em-potencia/

Dados da ficha técnica indicam que o Jeep Compass com motor 2.0 chega a 228km/h e cumpre o 0-100km/h em 6,3s sendo o mais rápido do Brasil neste segmento.

‌



Confira os preços e versões

Portal N10

Jeep Compass Sport - R$169.990

A/C Dualzone

Apple Carplay e Android Auto sem fio

Bancos em tecido

Central Multimídia de 8,4”

Faróis Full LED com assinatura em LED

Lanternas em LED

Quadro de instrumentos de 7”

Rodas de liga leve de 18”

Sensor de chuva e crepuscular

USB dianteiro e traseiro A+C

Adicionais: Pacote Exclusive, Pacote Tech e Pacote Premium

Jeep Compass Longitude - R$192.990 (era R$ 211.990)

Todos os itens da versão Sport +

Carregador de celular por indução

Central Multimidia 10,1” com comando de voz avançado e GPS

Quadro de instrumentos de 10,25”

Pacote ADAS Nível 2:

ADA | Assistente ativo de direção

ACC | Piloto automático adaptativo com Stop&Go

AHB | Comutação automática dos faróis

DDT | Detector de fadiga do motorista

LDW | Aviso de mudança de faixas

FCW + PEB | Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas

TSR | Reconhecimento de placas de trânsito

Rodas de 18”

Jeep Compass Série S - R$ 236.990 (era R$ 251.990)

Todos os itens da versão Longitude +

Abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença

Bancos do passageiro e motorista elétricos

Rodas de 19” com tecnologia seal inside (auto vedante)

Detecção de tráfego cruzado traseiro

Monitoramento de Pontos Cegos

Park Assist + sensor dianteiro

Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

Retrovisores externos com rebatimento automático

Revestimento interno do teto em preto

Teto pintado em preto

Teto solar panorâmico

Jeep Compass Blackhawk - R$ 279.990 (era R$ 296.490)

Todos os itens da versão Série S +

Motor Hurricane de 272cv de potencia

Câmbio automático de 09 velocidades

HDC (Hill Descent Control)

Performance Pages

Rodas de 19” esportivas e com pinças de freio vermelhas

Seletor de Terrenos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.