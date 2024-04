Jeep dá garantia de 1 ano para usados nas concessionária 

Alto contraste

A Jeep acaba de anunciar que todos os veículos nacionais da marca adquiridos em uma das 250 lojas da rede terão garantia de 1 ano pela fábrica. Líder em vendas e em segmentos específicos como os modelos médios com o Compass, a Jeep quer elevar a margem de confiança nos veículos produzidos e vendidos por aqui.

A garantia é válida pela rede após uma inspeção prévia e será aplicado aos modelos Compass, Commander e Renegade produzidos no Brasil sem limite de quilometragem. Já modelos como Wrangler e Gladiator importados não terão essa garantia.

“Acompanhando o crescimento do mercado de usados, essa garantia de 1 ano aos modelos seminovos da Jeep oferece ao cliente a mesma segurança e tranquilidade, além de agregar ainda mais valor aos modelos usados vendidos em nossa rede. Assim, a Jeep garante o padrão de alta qualidade e confiabilidade que já faz parte da marca e proporciona as melhores condições para os clientes de modelos seminovos” diz Hugo Domingues, Vice-Presidente da Jeep para a América do Sul.