Jeep Renegade Willys fará parte de ação no Galo da Madrugada em Recife/PE

Jeep Renegade Willys fará parte de ação no Galo da Madrugada em Recife/PE Marca é patrocinadora oficial do bloco carnavalesco pernambucano pelo quinto ano consecutivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 15h00 )

Jeep/Divulgação

A Jeep patrocina o Galo da Madrugada, que é um bloco carnavalesco que percorre as ruas de Recife sempre no primeiro sábado de carnaval e o destaque desta vez será o Renegade Willys. A série especial combina a motorização 1.3 com tração 4X4 e tem o apelo histórico da conexão da marca com o jipe militar inclusive produzido no país no passado.

Jeep/Divulgação

O Jeep Renegade Willys vem equipado com motor T270 1.3 litro turbo de até 176 cv. Além disso, a versão tem tração 4x4 e transmissão de nove velocidades.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Fabricado no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, essa versão presta uma homenagem ao saudoso Willys de 1941. Por isso, quem comprá-la poderá ver todos os easter eggs, que são pequenas referências aos modelos originais da marca norte-americana.

Jeep/Divulgação

Essa versão ainda conta com rodas de 17 polegadas calçadas com pneus ATR+ teto solar de série, soleira da versão, bancos com assinatura Willys, multimídia de 8,4 polegadas com conexão sem fio com smartphones, painel de instrumentos de 7 polegadas, ar-condicionado com duas zonas, seis airbags, frenagem de emergência, aviso e assistente de mudança de faixa, além de detector de fadiga e itens adicionais como reconhecimento de placas, comutação automática dos faróis, monitoramento de ponto cego com detector de tráfego traseiro, entre outros. O Jeep Renegade Willys é vendido por R$ 185.990

