Jetour já está chegando ao Brasil e inicia contratações Estratégia da Chery será similar a da Omoda & Jaecoo: uma operação autônoma e sem a Caoa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 21h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais uma marca da Chery está chegando ao Brasil. Trata-se da Jetour com foco em SUVs de perfil robusto e motorização híbrida. A Jetour já está fazendo seleção de profissionais de várias áreas no LinkedIn.

Jetour Traveler 2025 é lançado na China com atualizações sutis e novos opcionais de cor

Depois de procurar por um Diretor para comandar a operação, a Jetour agora busca profissionais para posições de Marketing e Produto, Finanças, Recursos Humanos, Logística e Rede de Distribuição.

CarNewsChina/Reprodução

Entre os produtos que a marca já testa no Brasil estão os conhecidos T1 e T2 rodando sem camuflagem, com perfil off road. Ambos são feitos sobre a plataforma do Tiggo 7 e assim como o Jaecoo 7 tem conjunto elétrico mais evoluído.

CarNewsChina/Reprodução

O Jetour T1 mede 4,70m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,84 m de altura e 2,81 m de entre-eixos. Ele também tem motor a combustão que é um 1.5 turbo com 170 cv e 27,8 kgfm de torque com câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas ou um 2.0 turbo de 245 cv e 38 kgfm com câmbio automático de oito marchas e tração 4x4,

‌



Chery Jetour Traveler pode ter motor 1.6 e 2.0 litros turbo

O foco, porém, está na versão híbrida plug-in, que combina o motor 1.5 turbo de 156 cv com um motor elétrico dianteiro de 204 cv, alimentado por uma bateria de 26,7 kWh bem similar ao Jaecoo 7.

CarNewsChina/Reprodução

Já o Jetour T2 é um pouco maior com 4,78m de comprimento, 2m de largura, 1,88m de altura e entre-eixos de 2,80m. Tem motor 2.0 turbo porém mais potente com 254 cv e 40 kgfm, acoplado a um câmbio automático de oito marchas e tração 4×4.

‌



CarNewsChina/Reprodução

O híbrido tem motor 1.5 turbo a gasolina de 156 cv com três motores elétricos. A potência combinada tem 462 cv e 71 kgfm de torque e bateria de 43,2 kWh.

Ainda não há informações precisas sobre preços e versões até porque a Jetour está estruturando suas ações por aqui.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.