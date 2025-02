Kicks Play será nova opção de entrada da marca a partir de R$ 129,9 mil SUV compacto estreia em duas versões para ser a porta de entrada e se distanciar do novo Kicks Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/02/2025 - 11h32 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h32 ) twitter

A Nissan anunciou hoje no Rio de Janeiro a nova versão do SUV compacto Kicks. O Nissan Kicks Play será a nova versão de entrada com itens como multimídia, câmbio automático e bancos em couro e rodas de liga leve em duas versões: Kicks Play Sense por R$ 129,9 mil e Play Advance Plus por R$ 149,9 mil. A estratégia é abrir uma certa distância da nova geração do Nissan Kicks que deverá ser apresentada em abril e lançada em junho no Brasil. O preço foi informado por uma fonte com exclusividade ao R7-Autos Carros.

A diferença entre os dois modelos está apenas no sensor e frenagem autônoma com alerta de colisão na versão Advance Plus. A versão Play funciona como porta de entrada para a linha Kicks. Ele mantém o motor 1.6 16V aspirado de 113/110cv de potência (gasolina/etanol) e 150/149 Nm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT.

Entre os itens de série estão rodas de liga leve de 17 polegadas, bancos em couro na cor preta, multimídia com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto e emblema “Play” aplicado sobre o nome do carro na tampa do porta malas.

Nova geração a caminho

“Brasil é muito importante para o nosso negócio como companhia, é o sexto maior do mundo e o décimo mais importante para a Nissan”, diz Gonzalo Ibarazábal, presidente da Nissan do Brasil.

A Nissan preparada a nova geração do Kicks que deve ser lançado ainda neste semestre. A produção do carro já começou no Rio de Janeiro. Entre as novidades além de um novo design o Nissan Kicks 2026 deverá ter motor 1.0 turbo na faixa dos 125cv e 20kgfm de torque, mesmo conjunto mecânico que equipa o Renault Kardian ainda sem eletrificação.

Condições de venda

Nossas fontes dizem além do preço que o Kicks Play terá algumas condições específicas neste lançamento. O modelo ainda terá bônus de R$ 4,5 mil na avaliação do usado, equanto a versão topo tem bônus de 11 mil na pré-venda.

KICKS PLAY SENSE por 129.900,00

KICKS PLAY ADVANCE PLUS

