Lamborghini usado em manobra perigosa de MC Ryan vale R$ 3 milhões Lamborghini Huracan Spyder é um modelo raro no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo Jr 12/05/2025 - 17h37

Após o incidente envolvendo o MC Ryan, que foi preso depois de ter sido flagrado em manobras perigosas no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba/SO, o carro do cantor ganhou ainda mais fama nas redes sociais. Mas quanto vale o Lamborghini Huracan Spyder do cantor e por que ele foi preso?

O Lamborghini Huracan Spyder que pertence ao artista é avaliada em R$ 3 milhões e recolhe cerca de R$ 124 mil de IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

O motor do Huracan Spyer é um V10 5,2 litros que tem 610 cv e 57,1 kgfm de torque. A tração é do tipo integral e a transmissão é de dupla embreagem de 7 marchas. O carro acelera até a uma velocidade máxima de 323km/h e faz 0-100/h em 3,4 segundos. A relação peso potência é de 2,53kg/cv.

Existem cerca de 13 unidades do Lamborghini Huracan Spyder registradas no Brasil. A unidade envolvida na polêmica é da cor roxa e está adesivada com imagens alusivas ao time do Corinthians.

O veículo envolvido no incidente não pertence ao cantor que também não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e está no nome de uma empresa administradora de bens.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, MC Ryan circulou com o Huracan no gramado do campo em manobras conhecidas como “cavalo de pau” que danificaram o espaço, O contratante do show chamou a polícia, foi preso e em seguida liberado mediante pagamento de uma fiança. Manobras perigosas são proibidas pelo Artigo 175 do Código de Trânsito e podem resultar em multa, apreensão do veículo e prisão do motorista. Além disso, dirigir sem CNH também é infração ao artigo 162 do mesmo Código.

