Ligar o ar quente do carro no inverno aumenta o consumo?

--- Freepik/Reprodução

A chegada do inverno que persiste em baixas temperaturas até meados de agosto faz muita gente apelar para o uso do ar quente no carro. Vale lembrar antes de tudo que o “ar quente” usado com o propósito de aquecer um ambiente não é comum no Brasil mas pode ser um equipamento do tipo elétrico, a óleo, sistema central (mais comum no Sul do Brasil) e nos carros tem apenas uma origem: o calor gerado do motor.

Mas como funciona o aquecedor do carro?

O aquecedor do automóvel funciona captando o calor que vem do motor a combustão e que é filtrado para a cabine ou então usa o calor do sistema de arrefecimento do veículo (do radiador e das mangueiras) para aquecer a parte interna.

‌



--- Freepik/Reprodução

Assim, o uso do ar quente ou do aquecedor do carro não gera nenhum aumento de consumo de combustível. O ar quente já está ali como resultado do processo de combustão dos motores a gasolina, etanol ou mesmo diesel.

--- Freepik/Reprodução

