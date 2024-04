Mais de 5.500 BMW terão airbags substituídos em recall Chamamento envolverá a troca do sistema de airbag produzido pela Autoliv

Mais de 5.500 BMW terão airbags substituídos em recall

A BMW acaba de anunciar um recall de mais de 5.500 unidades das linhas Série 2, Série 3 e Série 4 nos Estados Unidos produzidos entre 2014 e 2015. O chamamento envolverá a troca do sistema de airbag produzido pela Autoliv.

O recall se dará por conta de uma contaminação no inflador do airbag que apresenta corrosão precoce e leva a um problema no acionamento da bolsa em caso de acidente.

A BMW confirmou que a falha do airbag é possível bem como o não acionamento poderia levar a “um efeito desastroso”. Se o gás do acionamento vazar ou a corrosão prejudicar o acionamento há risco de acidente.

Os concessionários receberam a informação do recall na última semana que deverá ser formalizado para os clientes dia 14 de junho. Até lá a rede nos Estados Unidos irá receber as instruções de como atender estes clientes e como fazer o reparo do airbag.