MAN começa a produzir caminhões elétricos na Europa Veículos serão produzidos junto da linha de caminhões movidos à diesel Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MAN começa a produzir caminhões elétricos na Europa MAN/Divulgação

A MAN divulgou o início da produção em série dos seus caminhões elétricos em Munique, na Alemanha. Produzidos na mesma linha de montagem dos modelos diesel, a ideia é racionalizar a produção para maior eficiência da fábrica. A aplicação de veículos comerciais na Europa com motor elétrico tem grande aceitação em diversos países especialmente nas cidades.

MAN começa a produzir caminhões elétricos na Europa MAN/Divulgação

Alexander Vlaskamp, CEO da MAN, disse: “Investimos quase 400 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento para poder oferecer nosso portfólio de caminhões convencionais também com propulsão elétrica a bateria. A gama de produtos varia de 12 a 50 toneladas e abrange desde veículos de coleta de lixo até caminhões de longa distância.” A empresa já entregou cerca de 200 caminhões elétricos para clientes, como o modelo Ultra Lowliner, que possui autonomia de até 740 quilômetros fornecido por sete baterias NMC (Níquel-Manganês-Cobalto) com capacidade total de 534 kWh.

MAN começa a produzir caminhões elétricos na Europa MAN/Divulgação

Segundo a MAN, a meta é produzir 1.000 caminhões elétricos até o final do ano, além de atingir a neutralidade de carbono até 2050.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.