Marca da Chery começa a vender SUVs no Brasil dia 15/04 Omoda & Jaecoo quer incomodar rivais como BYD e GWM com modelo híbrido e outro elétrico Autos Carros|Marcos Camargo Jr 20/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 02h00 )

Vitor Lima/Reprodução

A Omoda & Jaecoo é oficialmente a nova marca chinesa a atuar no Brasil. As vendas dos modelos Omoda 5 e Jaecoo 7 começam dia 15 de abril e a marca já tem uma concessionária localizada em São Paulo. O R7-Autos Carros acompanhou a inauguração da concessionária que também ilustra o padrão das lojas do chinês que faz parte da Chery mas não tem qualquer relação com o grupo Caoa.

Vitor Lima/Reprodução

A loja bem ampla fica na região da Moóca, zona leste de São Paulo e tem padrão mundial da Omoda & Jaecoo. O grupo planeja 50 concessionárias pelo Brasil em 17 estados com showroom e oficinas em todas as unidades. Estas 50 concessionárias estarão funcionando até o final de abril, dizem os executivos.

Quais veículos a Omoda & Jaecoo vai lançar aqui?

Agora a marca oficializou que irá vender o Omoda 5 elétrico e o Jaecoo 7 que é um híbrido plugin. Embora usem plataforma da Chery que dá origem à família Tiggo há tecnologias e orientações de design próprios.

Vitor Lima/Reprodução

Omoda 5 elétrico

O Omoda E5 elétrico (OE5) tem o estilo de design chamado Art in Motion pela marca: tem duas telas digitais de 10,25 polegadas no painel e, embora a marca não tenha falado em dados técnicos, sabemos que o motor elétrico tem 204cv e 34,7kgfm de torque alimentado por bateria de 61kwh, que rende 450km no ciclo WLTP.

Vitor Lima/Reprodução

Jaecoo 7

O Jaecoo 7 híbrido plug-in (J7) é um SUV que tem como destaque o sistema SHS (Super Hybrid System). Ele combina motor 1.5 de 142cv com motor elétrico de 204cv somando uma potência de 346cv e 53kgfm de torque que pode render uma autonomia de até 1.200km com um tanque.

Vitor Lima/Reprodução

Produção nacional e novos modelos

Durante o evento, os executivos confirmaram os planos de produzir os veículos da marca no Brasil. No entanto, segundo os mesmos, não há um prazo para que isso ocorra. Tudo dependerá da aceitação dos produtos e do ganho de escala nas vendas. A marca também quer introduzir um modelo híbrido Flex no mercado nacional que provavelmente será produzido no Brasil. Ele será um híbrido puro e não PHEV o mi híbrido leve (MHEV).

