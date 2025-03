Omoda 5 e Jaecoo 7 embarcam para o Brasil em lote de 1.000 unidades SUVs embarcam na China e estão a caminho do Brasil para momento inicial da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 21h49 (Atualizado em 06/03/2025 - 21h49 ) twitter

A Omoda & Jaecoo já está preparando o momento inicial de lançamento da marca e como prova disso a marca da Chery fez um registro com o embarque de 1.000 unidades no lote inicial com destino ao Brasil.

Embarque dos SUVs Omoda 5 e Jaecoo 7 na China (Chery International)

Os modelos Omoda 5 e Jaecoo 7 saíram dos portos de Xangai e Tianjin, na China, no dia 27 de fevereiro e devem chegar ao Brasil em cerca de 30 dias.

Embarque dos SUVs Omoda 5 e Jaecoo 7 na China (Chery International)

O lançamento dos primeiros veículos deve ocorrer ainda neste primeiro trimestre. Ao todo a marca vai cobrir em um primeiro momento 40 cidades em 17 estados superando a expectativa inicial de 50 lojas Omoda & Jaecoo. Vale lembrar que a operação é feita diretamente pela matriz, diferente da Caoa Chery que segue atuando com produtos da linha Chery em uma joint-venture.

Embarque dos SUVs Omoda 5 e Jaecoo 7 na China (Chery International)

O Omoda 5 deve combinar o motor 1.5 turbo, compartilhado com o Caoa Chery Tiggo, com 145cv e 25kgfm de torque associado a um câmbio do tipo CVT e um motor elétrico com 10cv adicionais. Em relação ao Jaecoo 7, o modelo pode ter motor 1.6 turbo a gasolina com 147 cv de potência e 28 kgfm de torque combinado com transmissão automatizada de dupla embreagem e 7 marchas.

‌



Embarque dos SUVs Omoda 5 e Jaecoo 7 na China (Chery International)

“É um momento vital para a marca, que, em breve, inicia a venda dos seus modelos no País. Temos trabalhado incansavelmente a fim de oferecer aos nossos futuros clientes a melhor composição entre tecnologia, design moderno e inovação. Estamos nos estágios finais para o lançamento oficial, primando, a cada plano de ação, oferecer a melhor experiência aos nossos clientes, da compra ao pós-venda”, diz Felipe Amaral, chefe de vendas e desenvolvimento de rede da Omoda & Jaecoo Brasil.

Com isso, os novos chineses chegarão ao Brasil para brigar com os BYD Song Pro e Song Plus, além do GWM Haval H6. Toyota Corolla Cross e Jeep Compass também serão rivais dos modelos da Omoda & Jaecoo.

