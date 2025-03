Maresia ainda pode “enferrujar” os veículos? Fenômeno comum em cidades litorâneas ainda pode ser danoso para os veículos modernos: veja como evitar prejuízo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

A maresia é uma névoa úmida que traz consigo um pouco de sal que vem do mar. É uma ocorrência normal em cidades litorâneas principalmente nas áreas mais próximas às praias. Com ocorrência menor em áreas mais distantes, o alcance da maresia pode chegar a 5 km. Hoje menos comum, pouca gente sabe que a maresia ainda pode danificar os veículos que ficam próximos às áreas litorâneas.

Há algumas décadas, o processo de pintura do veículo não tinha tantas etapas como hoje. A pintura moderna usa métodos como a chamada cataforese que é um revestimento eletroquímico que protege a carroceria. As pinturas a pó ou eletrostáticas também tem fórmulas resistentes à oxidação e à maresia. Então, por um lado é correto dizer que um automóvel de hoje é muito mais resistente ao efeito da maresia do que um veículo mais antigo.

Porém, um carro que transita em cidades litorâneas e tem a pintura danificada rapidamente pode apresentar corrosão. Isso porque o defeito deixa a estrutura metálica exposta e pode acelerar a oxidação interna.

No entanto, embora os carros já tenham melhor proteção hoje em dia isso não significa que nenhum cuidado deve ser tomado para quem reside em áreas litorâneas. Veja alguns cuidados que devem ser tomados:

Além da maresia, é preciso tomar cuidado com a areia do mar. Ela contém bastante sal e outros minerais que causam a corrosão. Durante uma viagem de férias, se o veículo transitar na orla ou mesmo na praia, o ideal é fazer uma lavagem inferior do veículo para remover os vestígios de areia que são danosos não só para o metal mas para o plástico e borrachas.

Veículos de residentes em cidades litorâneas devem passar por lavagens mais frequentes com água e sabão neutro para remover a maresia que se deposita na carroceria. O ideal é sempre manter o veículo em garagem fechada onde a ocorrência desse fenômeno é menor. Se houver uma capa, com os cuidados que se deve ter ao utilizar uma, também é melhor. Da mesma forma é sempre recomendado encerar o veículo com frequência.

Em caso de qualquer dano na pintura é imprescindível fazer o reparo o mais rápido possível. Isso evita que a maresia se deposite sobre o metal e acelere a corrosão.

Como cuidado complementar, é recomendado fazer lavagem no motor e também na parte inferior do veículo e na suspensão utilizando água e produtos próprios para limpeza seguido de uma lubrificação com produtos adequados. Essa lubrificação ajudará a proteger as borrachas, amortecedores, correias entre outros.

Vale lembrar que a maresia também pode prejudicar os componentes elétricos por conta da ferrugem. Para evitar isso, o carro deve sempre ficar estacionado em garagem fechada evitando contato prolongado com água do mar e essa névoa úmida.

