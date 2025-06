Maserati perde dinheiro e pode ser vendida aos chineses Vendas caíram pela metade em 2024, mas Stellantis nega negociação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 09h19 ) twitter

A Stellantis está enfrentando um cenário bem desafiador para a Maserati. Em 2024 a marca vendeu 11.400 unidades, menos da metade do volume registrado em 2023 e um prejuízo operacional de 260 milhões de euros, cerca de R$ 1,6 bilhão. Com isso, de acordo com a agência Reuters, a Stellantis estaria disposta a vender a operação.

Oficialmente a Stellantis diz que a marca “não está à venda”, mas já em 2024, ainda sob a gestão de Carlos Tavares, o grupo admitiu que poderia se desfazer de operações pouco competitivas. Agora com Antônio Filosa as coisas podem mudar, ainda que a situação da Maserati seja muito difícil.

Tanto o MC20 elétrico quanto os novos Levante e Quattroport foram cancelados, o que é um péssimo indicativo para clientes e para a operação.

Especialistas no setor afirmam que a Chery (dona de uma grande operação na Europa e de marcas como Jetour, iCar, OMODA, Jaecoo e Exeed) estaria disposta a comprar a Maserati com vistas a recuperar sua imagem e ampliar a presença na Europa. Mas tudo isso não passa de especulação.

