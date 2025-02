Maserati lança GranCabrio com motor de “Fórmula 1” com 490 cv Versão de entrada fica posicionada abaixo do GranCabrio Trofeo, que entrega 550 cv de potência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maserati/Divulgação

A Maserati apresentou neste final de semana em St. Moritz, na Suíça, a nova versão de 490 cv do GranCabrio que fica posicionada abaixo da atual com 550cv. O motor que o equipa a novidade é o V6 Nettuno, feito 100% pela Maserati com tecnologia da Fórmula 1 como o sistema da pré-câmara de combustão.

Maserati/Divulgação

Com esse motor seis cilindros turbo, o Maserati GranCabrio acelera de 0 a 100 km/h em menos de quatro segundos, enquanto a velocidade máxima é de 300 km/h. A tração é integral, do tipo AWD, e o carro traz itens como suspensão a ar como equipamento de série.

Maserati/Divulgação

No exterior, a nova versão conta com rodas de 20 polegadas na dianteira e 21 na transferia, diamantadas com design Crio. Os faróis são adaptativos, full-LED e escurecidos. Os clientes também podem optar por um escapamento esportivo nos concessionários, para melhorar a experiência sonora.

Maserati/Divulgação

Internamente, o modelo conta com diversas opções de tonalidades e combinações para o couro. Como opcional, existe o sistema de som premium da Sonus, com 19 alto-falantes. O conversível acomoda quatro pessoas, sendo pensado para uso no dia a dia.

Maserati/Divulgação

O preço da nova versão não foi revelado, mas deve começar em torno dos $ 160 mil dólares, ou R$ 915 mil em conversão direta, abaixo dos $ 200 mil dólares cobrados pela versão Trofeo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.