Maverick Black 2025 chega por R$ 219,9 mil para brigar com a Toro Picape tem acabamento escurecido e motor 2.0 turbo de 253 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 10h03 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h03 )

Depois de lançar a Maverick Tremor, a Ford traz ao Brasil a Maverick Lariat Black por R$ 219.900. A versão de entrada traz o facelift esperado e tem novidades de acabamento e novos itens de série mantendo o motor 2.0 litros turbo de 253 cv. Com o preço, a Ford Maverick amplia a ofensiva contra a Fiat Toro que é poder do segmento e tem versões diesel posicionadas na mesma faixa de preço.

A Ford Maverick Lariat Black recebeu os novos faróis em LED e também detalhes escurecidos na grade frontal e nas rodas.

Por dentro o painel mantém o perfil quadrado mas teve a multimídia e saídas de ar reposicionadas. Há uma nova central multimídia SYNC 4 com tela de 13,2 polegadas com conexão com Android Auto e Apple Carplay sem fio, painel de oito polegadas com novo visual, som premium, câmera de 360 graus, além de controle de oscilação de reboque, sistema para ajudar no reboque, teto solar, retrovisores com aquecimento, banco do motorista com ajuste elétrico com oito posições, compartimento sob o banco traseiro, entre outros.

A versão de entrada traz piloto automático adaptativo com stop and go, assistente de manutenção e centralização em faixa, sistema de frenagem pós-colisão, assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclista, controle automático em descidas, assistente de partida em rampa e farol alto automático. A picape ainda conta sensor de estacionamento dianteiro, monitoramento de ponto cego, sete airbags, alerta de tráfego cruzado, entre outros.

A Ford Maverick Lariat Black vem equipada com o motor 2.0 GTDI Ecoboost turbo com injeção direta com 380 Nm de torque e 253 cv. A transmissão é automática de oito velocidades. A novidade ainda tem modo Eco e Esportivo, além dos modos normal, escorregadio e rebocar.

De acordo com a Ford, o consumo de combustível é de 11,4 km/l na estrada e 8,5 km/l na cidade. A picape tem capacidade de carga de 943 litros e 618 kg, assim como 499 kg de capacidade de reboque com sistema pro trailer. O modelo tem 3,07 metros de entre-eixos eixos e 5,11 metros de comprimento.

Com isso, a Ford Maverick passa a ter as versões Lariat Black, Tremor e Hybrid que chega no segundo semestre para brigar com a líder da categoria Fiat Toro, além de concorrer com a Rampage.

