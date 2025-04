Mercado em queda: Polo, Strada e T-Cross foram os mais vendidos Polo mantém o título de mais vendido em prévia até o dia 29 de abril Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h16 ) twitter

Volkswagen Polo Volkswagen/Divulgação

Dados preliminares das vendas de veículos novos no país mostram que o Polo mantém a hegemonia entre os mais vendidos. Os dados ainda não foram consolidados pela Fenabrave, mas há um indicativo de queda, pois nenhum veículo superou a marca de 10.000 unidades comercializadas.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

O Volkswagen Polo foi o mais vendido até o dia 29 de abril com 9.971 unidades emplacadas, seguido pela Fiat Strada com 8.549 unidades comercializadas. O Volkswagen T-Cross também foi o SUV compacto mais negociado com 6.950 unidades contabilizadas, ficando em terceiro lugar no ranking geral. Já o Toyota Corolla Cross foi o SUV médio mais licenciado com 5.388 unidades, ficando na sexta colocação geral.

Toyota Corolla Cross Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

O Fiat Argo, que teve 6.775 unidades emplacadas, ficou na quarta colocação, seguido de perto pelo Hyundai HB20, com 6.464 unidades contabilizadas. O sétimo lugar ficou com o Fiat Mobi, com 4.922 unidades comercializadas.

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen Saveiro teve 4.897 unidades vendidas e ficou na oitava colocação, superando o Chevrolet Onix, que teve 4.844 unidades, ficando em nono lugar. Fecha o top 10 mais vendidos em abril o Honda HR-V com 4.426 unidades comercializadas. Os dados são da Fenabrave. Top 10 veículos mais vendidos em prévia de abril1 - Volkswagen Polo - 9.971 - Fiat Strada - 8.549 - Volkswagen T-Cross - 6.950 - Fiat Argo - 6.775 - Hyundai HB20 - 6.464 - Toyota Corolla Cross - 5.388 - Fiat Mobi - 4.922 - Volkswagen Saveiro - 4.897 - Chevrolet Onix - 4.844 - Honda HR-V - 4.426

