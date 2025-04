Mercedes-AMG CLE 53 ganha série limitada Versão tem detalhes visuais e mantém motor seis cilindros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/04/2025 - 10h41 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h53 ) twitter

A Mercedes-AMG lançou o CLE 53 4MATIC+ com algumas novidades dentro de uma série especial. Ela estará disponível nas versões Coupé e Cabriolet, mas as mudanças são puramente estéticas.

Essas mudanças trazem itens visuais personalizados, acabamentos diferenciados e uma série de equipamentos para aprimorar o desempenho.

O desempenho do Mercedes CLE 53 4MATIC+ é garantido por um motor seis cilindros em linha de 3.0 litros, com dois turbocompressores, gerando até 449 cv e torque de 560 Nm (57,1 kgfm), podendo atingir 600 Nm (61,2 kgfm) temporariamente com a função Overboost.

A tração integral é a AMG Performance 4MATIC+, totalmente variável, e a transmissão é a AMG Speedshift TCT 9G, com nove marchas e trocas mais rápidas.

A edição limitada incorpora pacotes específicos para cada versão. O Coupé conta com o Pacote AMG Night Exterior, que adiciona detalhes em preto brilhante, e com o Pacote AMG Night II, que traz acabamentos em cromo escuro.

Já o Cabriolet oferece o Pacote de Fibra de Carbono Exterior I e II, com elementos como a tampa do espelho retrovisor e a saia lateral em fibra de carbono.

Ambos os modelos também podem ser equipados com o Pacote AMG Dynamic Plus, que inclui volante esportivo, pinças de freio cinza com logotipo AMG e suportes de motor ativos.

Visualmente, a edição limitada se diferencia pelo uso de tonalidades foscas exclusivas nas cores grafite para o Coupé e azul espectral para o Cabriolet, além de detalhes com o logotipo AMG e detalhes em amarelo ou preto e azul, dependendo do tipo de carroceria.

As rodas também são exclusivas, com o Coupé tendo rodas forjados com acabamento amarelo e o Cabriolet com rodas polidas de liga leve, ambos de 20 polegadas. Entre os detalhes adicionais estão a tampa de combustível cromada com o nome AMG e elementos de design em preto.

No interior, os dois modelos apresentam bancos AMG Performance com revestimentos em couro Nappa preto com costuras amarelas no Coupé, e branco com detalhes pretos no Cabriolet. Também, há componentes em fibra de carbono, painéis de soleira iluminados e tapetes com costuras contrastantes.

No mercado europeu, o lançamento da edição especial está previsto para julho de 2025, ficando disponível no configurador da marca até maio de 2026. Ainda não há informações sobre a comercialização do CLE 53 no Brasil.

