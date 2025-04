Mercedes Sprinter Street 317 ganha novo motor Novo motor fica até 18% mais potente e pode ser conduzida por motoristas com CNH B Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h49 ) twitter

Mercedes Sprinter Street 317 Mercedes/Divulgação

A Mercedes-Benz lança no mercado nacional a nova linha Sprinter Street 317. A novidade está no motor recalibrado e 18% mais potente com preços a partir de R$ 307.300.

Mercedes Sprinter Street 317 Mercedes/Divulgação

A Mercedes oferece o Sprinter nas versões Truck e Furgão com PBT de 3,5 toneladas e pode ser conduzido por motoristas com CNH B.

Mercedes Sprinter Street 317 Mercedes/Divulgação

O motor OM654 tem 170cv e 40kgfm de torque com um aumento de até 18% em relação à versão anterior. Embora seja o mesmo motor, o bloco de alumínio e pistões de baixo atrito “nanoslide”. Segundo a Mercedes-Benz, as mudanças foram feitas para atender o Proconve L8, bem como ganhar agilidade em acelerações nos trechos urbanos. Uma delas foi o sistema avançado de recirculação dos gases de escape.

Mercedes Sprinter Street 317 Mercedes/Divulgação

“Com a linha Sprinter Street 317 proporcionamos aos nossos clientes uma solução ainda mais eficiente para as entregas urbanas. O aumento de potência e torque oferecem maior agilidade e desempenho, além de garantir uma condução mais segura e rápida, especialmente nas ultrapassagens. A possibilidade de ser conduzida com a CNH categoria B também permite o acesso a áreas restritas para otimizar a logística das cidades, atendendo à crescente demanda por veículos comerciais ágeis e versáteis”, afirma Aline Rapassi, Head de Produto Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

‌



Os intervalos de manutenção são a cada 30.000 km e já incluem duas revisões grátis no período de garantia, que é de dois anos.

